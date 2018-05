Segunda vuelta electoral, lo que usted debe saber

Austin– Aunque las elecciones primarias del 6 de marzo en Texas pudieron haber llegado a su fin, varias contiendas aún no tienen a un ganador determinado. Entonces ¿qué pasa ahora? Bienvenidos a las segundas vueltas.Hemos compilado un resumen de lo que se necesita para que una contienda electoral termine en una segunda vuelta, con algunas de las próximas contiendas en las primarias de segunda vuelta y cómo los votantes de Texas pueden aprender más sobre los candidatos del 2018 y sus campañas.¿Qué es lo que ocasiona que una elección primaria se tenga que decidir en una segunda vuelta?Si ningún candidato en una primaria recibe al menos el 50 por ciento de los votos más aparte que no haya recibido ni un solo voto adicional, los dos candidatos que más votos acumulen se van a un empate en una elección de segunda vuelta. Para el 2018, las segundas vueltas de las primarias están programadas para el 22 de mayo.¿Hay segundas vueltas en las elecciones generales?No. No se requiere que un candidato acumule el 50 por ciento de los votos para ganar una elección general, lo que significa que el candidato que obtenga la mayoría de los votos gana.¿Cuándo es el período de votaciones para la segunda vuelta?Las votaciones anticipadas para las segundas vueltas de las primarias tendrán lugar del 14 al 18 de mayo. El día de las elecciones es el 22 de mayo.¿Por qué las segundas vueltas se realizan después de las primarias?Después de la primaria, la secretaría estatal tiene hasta 30 días para certificar los votos.En apego al código electoral de Texas, las elecciones de segunda vuelta no pueden realizarse antes del día 20 ni después del 45 luego de que el conteo final de los votos de la primaria esté terminado.¿En cuáles contiendas primarias del 2018 habrá una segunda vuelta?De acuerdo con los más recientes resultados en el sitio web de la secretaría estatal, más de 30 contiendas se determinarán en segundas vueltas. He aquí algunas que hay que tomar en cuenta a nivel estatal:Primaria para gobernador: Demócratas Lupe Valdez y Andrew White.Distrito 46 de la Cámara: Demócratas Sheryl Cole y José “Chito” Vela.Distrito 8 de la Cámara: Republicanos Thomas McNutt y Cody Harris.Distrito 121 de la Cámara: Republicanos Matt Beebe y Steve Allison.Distrito 54 de la Cámara: Republicanos Scott Cosper y Brad Buckley.Por el lado del Congreso, seis republicanos y dos demócratas en la delegación de 38 miembros del Congreso de Texas optaron por no reelegirse, lo que conllevó a algunas contiendas entre una gran cantidad de candidatos para reemplazarlos.La más abarrotada de éstas incluyó a 18 republicanos y a cuatro demócratas contendiendo por el escaño que había ocupado por más de 30 años el representante federal Lamar Smith, republicano de San Antonio.Entre las contiendas electorales del Congreso que se irán a segundas vueltas se incluyen cinco de las ocho contiendas primarias por escaños vacantes en el Congreso:2do. Distrito del Congreso: Republicanos Kevin Roberts y Dan Crenshaw.5to. Distrito del Congreso: Republicanos Lance Gooden y Bunni Pounds.6to. Distrito del Congreso: Republicanos Ron Wright y Jake Ellzey; demócratas Rudy Faye Woolridge y Jana Lynne Sánchez.21ro. Distrito del Congreso: Republicanos Chip Roy y Matt McCall; demócratas Mary Street Wilson y Joseph Kopser.27mo. Distrito del Congreso: Republicanos Bech Bruun y Michael Cloud; demócratas Raúl (Roy) Barrera y Eric Holguín.¿Cómo sé si puedo calificar para votar en una de las elecciones de segunda vuelta?Si usted votó en la primaria de algún partido, usted puede votar en la segunda vuelta de esa primaria.De acuerdo con el Código Electoral de Texas, si usted no se afilió a ningún partido en particular durante el mismo año electoral –ya fuera por haber participado en la convención o elección primaria de algún partido–, usted puede votar en cualquier elección primaria de segunda vuelta siempre y cuando usted esté registrado para votar en esa contienda, de acuerdo con el Código Electoral de Texas.“Así que, por ejemplo, un votante que participó en la primaria demócrata quiere votar en una primaria de segunda vuelta republicana, él o ella no podrá votar en esa contienda republicana de segunda vuelta”, dijo Sam Taylor, un vocero de la secretaría estatal de Texas.Si usted votó en la primaria de su partido, y luego optó votar en las elecciones de segunda vuelta, usted no tiene que volver a registrarse para votar, dijo Taylor.¿Qué tipo de identificación necesito para votar en una primaria de segunda vuelta?El mismo tipo de identificación que se requiere para votar en una primaria se necesita para una elección de segunda vuelta.¿Cómo se ve típicamente la participación electoral en las elecciones primarias de segunda vuelta?La participación electoral en Texas es históricamente decepcionante (sólo el 16 por ciento de la población que califica para votar emitió un voto en las primarias del martes). Si la historia nos puede servir de guía, la participación electoral en las primarias de segunda vuelta en mayo será muy baja.En el 2012, alrededor del 11 por ciento de los republicanos registrados votaron en la primaria de su partido, comparado con el 4.5 por ciento de los demócratas.Cuando de cifras electorales se trata, típicamente la mitad del número de los votantes que emiten un voto en las primarias participará en una elección de segunda vuelta, de acuerdo con el sitio web de la secretaría estatal.