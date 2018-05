Gradúa de UTEP con jersey de Green Bay

“Se lo prometí a mis padres antes de declarar que iría al Draft, que volvería y obtendría mi diploma”, dijo Aaron Jones, ex corredor del equipo de futbol americano de UTEP, momentos después de haberse graduado de la licenciatura de Estudios Multidisciplinarios.“Me siento increíble, es algo que nadie me puede quitar, estoy contento de haber venido y terminar”, dijo el ahora corredor de los Empacadores de Green Bay, quien además puso este logro académico por encima de los reconocimientos que tuvo en su año de novato en la NFL.“Este el máximo, he estado trabajando varios años por esto, para que finalmente llegara este día, es una bendición”.Sabedor de que muchos niños lo siguen y lo ven como un ejemplo, Jones resaltó la importancia que tiene para él haberse graduado, a pesar de haber empezado el año pasado su carrera como deportista profesional.“Definitivamente sí, la educación es todo, es decir, obtienes tu diploma y es lo que te va a llevar lejos, en el futbol americano uno no va a durar mucho”.El corredor paseño fue uno de casi tres mil estudiantes que este semestre se graduaron de UTEP en diferentes carreras y uno de 40 estudiantes-atletas que recibieron su diploma, incluidos 13 del equipo de futbol americano.Los ex compañeros de equipo de Jones que se graduaron son los linieros ofensivos Jerrod Brooks y Derron Gatewood, los linieros defensivos Mike Sota y Luke Elsner, los receptores Warren Redix, Terry Juniel y Dylan Kittrell, los apoyadores Dante Lovilotte, Elijah Perales y Lawrence Montegut, el mariscal de campo Ryan Metz y el ala cerrada Josh Weeks.“Definitivamente es especial. Tuve que volar en familia, así que fue especial. Es increíble, este es mi hogar y me encanta estar de vuelta. Tenía que cumplir mi promesa”, agregó Jones.

