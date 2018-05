Es artista transfronteriza y destacada estudiante

Transfronteriza, Paloma Vianey Martínez cursó estudios en UTEP cruzando los puentes internacionales desde su casa en Juárez hasta la escuela en esta ciudad.Hoy ese esfuerzo se cristaliza al graduarse de la Universidad de Texas en El Paso, integrando la lista de los Top Ten Seniors 2018, un reconocimiento que establece la Asociación de Estudiantes para los graduados más prometedores.La juarense de 22 años cuenta con una trayectoria artística propia, como pintora y muralista, habiendo plasmado su obra en el Consulado de México en El Paso.“Me siento sumamente feliz y orgullosa de que me hayan seleccionado como estudiante de la carrera de Arte; aunque estoy contenta de concluir con esta etapa de mi vida, me entristece un poco dejar la universidad”, comentó Paloma, quien egresa en la licenciatura de Historia del Arte con una menor en Pintura.“Creo que es algo único, que en realidad no mucha gente tiene idea o puede acceder a esta oportunidad, de vivir en mi México, pero estudiar en una universidad en Estados Unidos”, expresó Paloma.Al hablar de esta actividad diaria, Paloma destaca que una de las principales ventajas es que gracias a su residencia en Ciudad Juárez, pudo aliviar un poco la tensión económica que desencadenaría el pagar el costo de vivienda en El Paso, Texas.La travesía de cruzar cada día por las largas filas en los puentes internacionales se suma a su esfuerzo por continuar bajo ese perfil de excelencia educativa.“Dedico pues una jornada completa a mi día para poder llegar a la universidad y además en las tardes regresar a mi casa en Juárez, podríamos decir que se agregan dos horas más como mínimo a mi rutina diaria”, explicó.“Aun así, creo que todo eso no alcanza para despreciar esta enorme oportunidad, creo que esto vale completamente la pena, a pesar del transporte o las filas”, dijo Paloma.Paloma ha destacado en el ámbito cultural tras ser la artista detrás del mural ‘Un Puente que une a dos Países’ el cual se muestra en el Consulado General de México en El Paso desde septiembre del 2017.La obra retrata una imagen de México y Estados Unidos conectados a través de un puente, mismo que ejemplifica la comunicación y aceptación entre ambas naciones.El contenido iconográfico se plasma con el propósito de establecer una unión más fuerte entre los países vecinos. De acuerdo a su creadora, la composición presenta dos ventanas: la izquierda representa a México y la derecha a Estados Unidos, lo que se indica por las banderas respectivas.Las ventanas del mural están adornadas con una cortina de trompe l’oeil, una técnica de ilusión óptica y el puente presenta rasgos arquitectónicos del neoclasicismo y la Colonia española, los dos estilos más prominentes en el siglo XIX en los dos países.Paloma compartió con El Diario de El Paso que se encuentra trabajando en un proyecto binacional para poder pintar un mural en las instalaciones del puente internacional Córdova-Américas, mismo que, de ser establecido, podría trabajarse para el próximo mes de junio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.