Nuevamente, la polémica rodea a la familia de Orson William Black Jr., líder de una secta de polígamos en Cuauhtémoc, luego de que sus hijos fueran enterrados en la fosa común debido a que nadie reclamó sus cuerpos tras ser ejecutados en aquella ciudad.Se trata de Robert William Black, de 19 años; Jesse L. Black, de 23 y Michael Black, de 15, cuyos restos fueron localizados el 10 de septiembre de 2017 en el Rancho El Negro, ubicado en la comunidad de Álvaro Obregón, municipio de Cuauhtémoc.Félix González, vocero de la Fiscalía Distrito Zona Occidente, confirmó a El Diario de El Paso que a pesar de que integrantes de la comuna donde vivía Black Jr. con sus hijos identificaron a las víctimas, no pudieron reclamar los cuerpos.“Algunos miembros de la comuna de Orson (Black Jr.) vinieron y los identificaron en su momento, no pudieron acreditar su parentesco porque no trajeron las actas de nacimiento de los fallecidos”, comentó González.Por esta razón, los hermanos Black fueron inhumados el pasado 9 de mayo en el panteón Municipal #3 junto con otras 29 personas que se encontraban en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).González señaló que aunque la Fiscalía trató de tener contacto con los familiares de los hermanos Black por medio del Consulado de Estados Unidos, no se tuvo ninguna respuesta para realizar los trámites de repatriación del cuerpo.El vocero agregó que cada cadáver cuenta con un número de folio, estudios odontológicos y perfil genético en caso que haya una reclamación de los restos de los hermanos Black por parte de sus familiares.González mencionó que Black Jr. está siendo investigado por su probable participación en el homicidio de sus hijos, aunque hasta la fecha no hay avances significativos en las investigaciones.“(Black Jr.) está como sospechoso, pero no se le ha podido comprobar nada”, explicó.El vocero indicó que permanece abierta la carpeta de investigación por el triple homicidio de los hermanos Black.Black Jr. fue arrestado junto con otras 24 personas de origen estadounidense el 4 de noviembre de 2017, durante un operativo realizado por agentes estatales en el campo 8 de la colonia menonita.Días después de su detención, el hombre y el grupo de personas que vivían con él, fueron repatriados a Estados Unidos por El Paso, Texas, ya que Black Jr. era buscado en el estado de Arizona por delitos de índole sexual.Pero Black fue puesto en libertad luego de que se determinara que habían expirado los delitos por los que se le buscaba en aquel estado.

