Con mariachis, celebran a madres indigentes

El Día de la Madre –que muchos paseños celebran el 10 de mayo, como en México– es para muchos, momentos de reunión familiar, celebración y dedicación a la persona que les dio la vida. Sin embargo, para un grupo de mujeres en una casa de refugio para indigentes (‘homeless’) en El Paso es uno de los días más duros.Para paliar este ‘trago amargo’, benefactores proporcionaron un mariachi y una buena comida a las 16 adultas mayores que habitan en la ‘Casa de las Abuelitas’, refugio para quienes debido a diversas situaciones, se han quedado en las estadísticas de la indigencia que El Paso afronta.Sin su familia, pero en compañía de las personas que ahora han elegido conformarla, Susana Ramírez celebró este día.“Por supuesto que a todas las mamás nos gusta que nos celebren con música, pero en la casa de uno, pues no, uno no puede pedir imposibles”, comentó.Después de escuchar al mariachi y degustar una buena comida por la celebración, la señora Susana, recuerda las visitas que, aunque no son constantes, suelen hacerle sus hijas.“Tengo tres hijas, tengo ocho nietos, y dos bisnietos”, dijo. “Pero como siempre, son visitas de doctor, ya te vi ya me voy”, añadió Ramírez.Entre pláticas, expresó que ya tiene cuatro años viviendo en el refugio y que el camino no ha sido fácil, pero la ayuda ha sido bastante.“Las que estamos aquí nos toleramos, no le puedo decir ‘¡uy sí, mire cómo nos queremos!’, todas estamos en este lugar, todas necesitamos este lugar, en el mismo barco como luego dicen. Pero, todo muy bien”, comentó.Mamá Susi, como prefiere que se refieran a ella, llegó al servicio de refugio del Centro de Oportunidad para los Desamparados (OC), después de varias lesiones que le imposibilitaron continuar trabajando.“Fue lo que me pegó, que después de trabajar por tanto tiempo, ya no pude pagar mi departamento ni mis recibos. Me metí a estudiar en una escuela comunitaria y fue ahí en donde la secretaria me dijo que podía pedir asistencia en un refugio”, comentó.“El tiempo se pasa, y creo que nos vamos a quedar aquí hasta que nos den licencia, tanto aquí en el centro como allá en el cielo”, concluyó.La música, el mariachi, la comida y la celebración completa fueron llevados este año a ‘La Casa de las Abuelitas’ por los Borrego, que después de que falleció el papá de la familia un diez de mayo, se han dedicado a regresar algo a la comunidad en actividades de caridad.El refugio de la ‘Casa de las Abuelitas’ inició en agosto del 2011 y fue creado ante la alta tasa de adultas mayores que viven en la indigencia aquí en El Paso.El edificio ubicado sobre la avenida Myrtle en la zona Central, cuenta con dos pisos, ocho camas en la primera planta y otras ocho en la segunda.De acuerdo con los administrativos, la residente más longeva, Alicia, cuenta con 86 años, y gracias a personas comprometidas con aportar a las personas más vulnerables, disfrutó el tradicional Día de las Madres con una celebración en compañía de la familia que el destino conformó para ella.