Repunta venta de casas en El Paso

La venta de viviendas en El Paso incrementó en un 5.8 por ciento en el primer trimestre de este año, de acuerdo con un informe publicado por la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Texas.Según un reporte, durante este primer trimestre del 2018 se vendieron mil 709 casas, cifra que rebasa al mismo período del año pasado.Al igual, se informó que el precio promedio de vivienda dentro de El Paso sufrió un aumento del 1.4 por ciento, factor que ahora coloca en 147 mil dólares el precio promedio por vivienda.David Andrade, agente local de bienes raíces, comentó que el obtener una vivienda en El Paso es prácticamente sencillo en comparación a otras urbes estadounidenses similares.“Hay muchas casas económicas en El Paso que ofrecen desde espacio, lujo, accesibilidad, que se incluyen dentro del precio, ventaja que tal vez en otras ciudades no”, expresó.El agente, con varios años de experiencia, señaló que factores como la baja en el desempleo y el desarrollo urbano que la región ha experimentado durante esta década, han impulsado las ventas residenciales, logrando ser una ciudad atractiva para familias de reciente creación.Principalmente en el lado Este de la ciudad, comunidades como Eastlake y Horizon City se han vuelto muy populares para los nuevos compradores.“Tenemos muchos parques, tiendas, ahora plazas comerciales y cines en esa zona, por lo que se vuelve muy atractiva para un estilo de vida que aquí puede ser accesible, mientras que en otras ciudades no tanto”, detalló Andrade.Agregó que las grandes cadenas han notado el crecimiento en esta zona de la ciudad, incluso se ha esparcido información extraoficial que tiendas como Walmart y Target buscan un espacio cerca de las residencias de Eastlake.“Todo esto ha impulsado a que El Paso se vuelva una muy atractiva ciudad para vivir, sabemos que los sueldos no son tan altos, pero la accesibilidad es eso mismo que lo hace posible”, explicó.El agente manifestó que en esta frontera es posible acomodar una hipoteca a cualquier ingreso, siempre y cuando se puedan manejar los costos reales y rentables que se ajusten a las familias.“Aquí hay para todos, hay oportunidad”, expresó. “Es importante recomendar a las personas que no se limiten, aunque no se gane mucho es posible comprar una casa nueva”.Expresó que en El Paso es posible comprar una casa por debajo de los 140 mil dólares, hasta residencias con más ceros en el precio, empero, siguen siendo ‘una muy buena oportunidad’ por las acomodaciones que incluyen, mismas que costarían hasta el doble en otra región.El primer paso, de acuerdo con el experto, es saber manejar las expectativas y posibilidades de cada familia.“Hace poco, una persona que ganaba un sueldo bajo calificó para una casa gracias a que supo cómo manejarse y agregó su ‘overtime’, e incluso sacó su casa con cero enganche”, dijo Andrade.Aunque en el estado de Texas el volumen de viviendas también aumentó en un 2.2 por ciento este primer trimestre, el precio promedio de una casa a nivel estatal es de 224 mil 550 dólares, muy por arriba del costo de vivienda en El Paso.Durante estos primeros meses del 2018, en todo el estado se logró la venta de 70 mil 292 casas. De acuerdo con datos de la asociación, entre las viviendas vendidas en este período, el 29.1 por ciento rondaban los 300 mil dólares o más, mientras que las casas con un precio menor a los 299 mil dólares bajaron en 1.9 por ciento. [email protected]

