Demanda en Texas podría agilizar decisión sobre DACA

Washington – Ya son tres los jueces que le ordenan al gobierno de Donald Trump continuar con el programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes. Ahora, una demanda presentada en Texas que busca poner fin al programa podría crear un enfrentamiento judicial que agilizaría la llegada del caso a la Corte Suprema.El programa, llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), fue promulgado por Barack Obama. Prevé la suspensión temporal de las deportaciones de jóvenes que residan sin autorización legal –que llegaron a Estados Unidos cuando niños, traídos por sus familiares–, siempre y cuando no hayan sido condenados por haber cometido delitos graves y siempre no se trate de personas que representen una amenaza a la seguridad pública.La decisión de anular el programa provocó protestas y un fallido intento del Congreso para salvarlo. Expertos opinan que el máximo tribunal se pronunciará sobre el tema inevitablemente, y que es sólo cuestión de tiempo.Josh Blackman, profesor de derecho del South Texas College of Law Houston, estimó que la demanda de Texas, presentada el 1 de mayo, abre "una vía rápida para llegar a la Corte Suprema".Si Texas, junto con otros seis estados, convencen a un juez de emitir una orden a nivel nacional impidiéndole al gobierno seguir con el DACA, ello contradiría las órdenes actuales de los magistrados de que el gobierno debe parcialmente seguir respetando el programa. Ese es el tipo de conflicto que generalmente dirime el máximo tribunal.El tribunal ya ha terminado de escuchar argumentos antes de que comience su receso veraniego, y es poco común que reabra los debates antes de octubre. Pero si interviene, podría emitir instrucciones interinas de carácter procedimental, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio de la Universidad de Cornell. La demanda presentada en Texas crea "más incertidumbre sobre lo que va a ocurrir", comentó.El DACA, creado en el 2012, ya ha protegido a unos 800 mil jóvenes inmigrantes que vinieron cuando niños a Estados Unidos y se quedaron en el país ilegalmente. Los beneficiados del programa reciben protección por dos años, que puede ser prorrogada.Jueces en California y Nueva York han determinado que el gobierno tiene que aceptar las renovaciones solicitadas por los participantes actuales, pero no está obligado a recibir participantes nuevos. Un juez en el Distrito de Columbia falló que el gobierno sí debe recibir solicitudes nuevas, pero ese fallo ha quedado en suspenso hasta fines de julio.Si bien estas demandas desafiaron la decisión del gobierno de Trump de descontinuar el DACA, la demanda presentada por Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental busca ponerle punto final.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.