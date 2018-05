Pedirá compensación de $1 millón a Uber

[email protected]

Un millón de dólares o más, esa es la cantidad que exige como compensación una universitaria paseña que resultó lesionada cuando el automóvil de Uber en el que era transportada chocó al pasarse una luz roja el año pasado.Jimena Martínez, demandó a Uber USA, Uber Technologies, Raiser LLC –las tres empresas del consorcio Uber– y al conductor del vehículo, Ricardo Meléndez II, por el accidente ocurrido la noche del 29 de junio de 2017 en la intersección de Paisano y US-54.Los hechos ocurrieron cuando Meléndez presuntamente iba distraído con la aplicación de Uber y omitió una luz roja, provocando el accidente.Noé Valles, uno de los representantes legales de Martínez, comentó que su clienta solicitó este servicio esperando llegar bien a su casa, sin imaginar lo que pasaría.“Jimena llamó a un Uber para que la llevara a su casa, pero el conductor del auto se pasó una luz roja y otro carro los impactó del lado donde iba mi clienta como pasajera y ella sufrió lesiones serias”, dijo Valles.Valles comentó que el otro vehículo era conducido por un adolescente de 16 años, contra quien no se presentaron cargos por el choque.De acuerdo con los documentos de la demanda, en poder de El Diario de El Paso, luego de que Meléndez se pasara la luz roja, cuando circulaba rumbo al Oeste por la avenida Paisano, un Jeep Wrangler azul que viajaba rumbo al Sur los impactó en un costado.El abogado explicó que debido al fuerte golpe, Martínez resultó con lesiones graves como trauma craneal, fractura de cráneo, raspones, moretones y fractura de la clavícula derecha.Valles enfatizó que a raíz de la fractura de clavícula, su clienta fue sometida a cirugía hace aproximadamente un mes y sus gastos médicos sobrepasan los 80 mil dólares.“Esa fue la lesión más fuerte que tuvo y es la que le está impidiendo hacer su vida normalmente, porque no puede usar su brazo derecho y la tienen que estar ayudando”, indicó.Pero esto no es todo, ya que debido a dicha lesión Martínez ha perdido dos semestres en la universidad y además tuvo que dejar su trabajo.Aunque en la demanda no se especifica el monto que Martínez y sus abogados buscarán como reparación por los daños y lesiones, se estima que pedirán alrededor de un millón de dólares.“La cantidad exacta aún no la tenemos, pero vamos a esperar a que se revise el caso para poder fijar una cantidad”, dijo Valles.El abogado hizo especial énfasis en que el sistema en el que los choferes de Uber operan es peligroso, ya que los obliga a estar siempre al pendiente de sus teléfonos celulares.“El problema es el sistema que (los conductores de Uber) usan, porque si les llega una alerta de un viaje tienen 15 segundos para contestar y eso los distrae unos segundos como pasó con el conductor de mi clienta que no vio que la luz estaba en rojo”, reiteró.En los documentos de la demanda se establecen varias razones por las que Meléndez es el presunto responsable del choque por ir distraído.A Meléndez se le acusa de no poner atención al volante, operar un vehículo sin precaución, no frenar a tiempo para evitar el choque, viajar a exceso de velocidad y omitir la luz roja, entre otros.Pero Valles asegura que Uber tiene gran culpa en este tipo de accidentes, ya que por la forma de operar de la compañía, si uno de sus conductores rechaza varios viajes de manera consecutiva, los choferes son suspendidos temporalmente.“Si los suspenden pierden dinero y los conductores no quieren perder dinero, así que tienen que estar pendientes para responder todas las alertas”, explicó.Esto, según el representante legal de Martínez, hace que los conductores por ir contestando alertas o por ver la ruta que aplicación pierden la concentración.Por último, Valles pidió a los usuarios de Uber tener precaución cuando solicitan este servicio, ya que creyendo que llegarán sanos y salvos a sus casas dejan de poner atención en el camino, mientras que los conductores van distraídos.“Yo era de los que me subía y me ponía a trabajar en mi computadora, pero ahora me he dedicado a ver a los conductores y siempre van distraídos. Así que invito a la comunidad que si ellos ven lo mismo que digan algo para poder cambiar la manera en que Uber opera y evitar más casos como éste”, concluyó.