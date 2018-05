Prisión perpetua: mató a graduado de UTEP

[email protected]

Emociones encontradas se vivieron al darse a conocer el veredicto en el que se dictó cadena perpetua a Adam W. Purinton, asesino confeso de Srinivas Kuchibhotla, ingeniero egresado de UTEP, y victima de un crimen de odio.El 22 de febrero del 2017 Adam W. Purinton, de 52 años de edad y veterano del Navy, disparó mortalmente a Kuchibhotla, hirió a Alok Madasani y a Ian Grillot antes de escapar del Austins Bar & Grill de Olathe, Kansas.Tras ser capturado, Purinton fue procesado y enjuiciado por una Corte Federal de Distrito en el Condado de Johnson. En los archivos relativos al caso consta que Purinton gritó a las víctimas “Salgan de mi país”, antes de realizar los disparos que segaron la vida del ingeniero nacido en la India.Madasani, compatriota y colega del occiso, dijo en documentos que obran en la Corte que el atacante les preguntó sobre su condición migratoria momentos antes de dispararles.“No reaccionamos en el momento”, dijo Masdani. “Hay gente que hace cosas estúpidas todo el tiempo, pero este tipo llevó las cosas a otro nivel”, sostuvo.Tras un largo litigio Purinton se declaró culpable de haber perpetrado un crimen de odio; el mes pasado había aceptado su culpabilidad en el cargo de homicidio de primer grado.En la acusación destaca el hecho de que Purinton disparó a los dos indios debido a su “actual y percibible raza, color, religión y nación de origen”.Adicionalmente Purinton enfrentó 2 cargos por intento de homicidio de primer grado, así como de violar la ley federal de armas.El Departamento de Estado, por medio del fiscal Thomas E. Wheeler II, sostuvo en la acusación que “Purinton cometió los delitos después de una planificación y premeditación sustanciales, intentó matar a más de una persona en un solo episodio criminal y, a sabiendas, creó un grave riesgo de muerte para otros en la escena”.La acusación formulada por el Departamento de Estado autorizó en junio del año pasado el imponer la pena máxima de muerte o de cadena perpetua al acusado.Al momento de que Purinton fue aprehendido se le impuso una fianza de 2 millones de dólares.“Las sentencias de hoy en el asesinato de mi marido no me devolverán a mi Srinu, pero envían un fuerte mensaje de que el odio nunca es aceptable”, declaró Sunayana Dumala, viuda del ingeniero, de forma previa a que se diera a conocer la sentencia.“Continúo usando lo que sucedió como plataforma para la esperanza de salvar a otros de este infierno”, agregó Dumala en una entrevista televisiva transmitida por diferentes medios nacionales.Citados por el rotativo Banagalore Mirror, de la compañía editora The Times of India, Gajula Venu Madhav, primo de Srinivas, dijo que los padres del occiso perdonaron al asesino de su hijo.“Los padres de Srinivas han perdonado y olvidado al asesino de su hijo. Por lo tanto, no importa si Adam (Purinton) recibe la pena de muerte o cadena perpetua”, dijo Gajula Venu Madhav.“Lo que quieren ahora después de perder a su hijo más querido es que ningún otro padre en este mundo enfrente tal destino”, agregó.Srinivas Kuchibhotla contaba con 32 años de edad al ser asesinado, y con un próspero futuro después de inmigrar legalmente a los Estados Unidos y de realizar sus estudios en la Universidad de Texas en El Paso.El occiso trabajaba como ingeniero de desarrollo de la tecnología de geolocalización (GPS) para la empresa Garmin, y junto a su amigo Alok Madasani disfrutaban de un tiempo libre en el bar donde fue atacado y muerto por Purinton.Los restos de Srinivas fueron trasladados a la India para ser sepultados, y de acuerdo al rotativo Kansas City Star, directivos de la empresa Garmin aseguraron el retorno de la viuda de su ex empleado a los Estados Unidos, debido a que ella era dependiente de su esposo en cuestiones migratorias.Srinivas Kuchibhotla contaba con una visa especial H1B, misma que se concede a aquellas personas que desarrollan trabajos especializados, y que cubren espacios ante la falta de mano de obra calificada en los Estados Unidos.Dumala por su parte contaba con una visa especial H4, otorgada precisamente a los dependientes de los poseedores de la H1B.Mientras Srinivas Kuchibhotla yacía mortalmente herido, y Alok Madasani sufrió una herida en una pierna, Ian Grillot enfrentó al agresor y también recibió impactos de arma de fuego.Grillot, de 24 años de edad y originario de Olathe, Kansas, pensó que Purinton se había quedado sin balas y trató de detener su huida, pero al contrario fue herido en una mano y en el torso.El acto de heroísmo por parte del joven estadunidense no pasó desapercibido por dignatarios del gobierno indio, ni por la extensa comunidad indoamericana que reside en los Estados Unidos.Después de estar hospitalizado por 10 días, Grillot fue dado de alta, pero en su convalecencia recibió la visita de 3 diplomáticos del Consulado General de la India en Houston.El cónsul general Anupam Ray dijo a Grillot que su valentía era más representativa de América que la violencia en el Austins, además de extenderle una invitación formal para visitar la India en reconocimiento a sus intentos por detener el hecho de sangre.En marzo pasado los integrantes de la India House de Houston celebraron una gala en honor a Grillot, en donde el buen samaritano recibió un cheque de 100 mil dólares en reconocimiento a su heroísmo.“No hubiera vivido tranquilo si no hubiera detenido, o si no hubiera intentado detener al tirador”, dijo Grillot en el evento donde estuvo al lado de Alok Madasani, ambos recuperados parcialmente de sus lesiones.“Ahora tengo un mensaje muy poderoso, y si puedo ayudar a empoderar a las personas y difundir la esperanza y el amor, ¿por qué no?”, sostuvo Grillot.