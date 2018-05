Cruzan más familias de indocumentados

De poco vale la retórica antiinmigrante de Donald Trump. Estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señalan que durante el mes de abril se incrementaron, tanto a nivel nacional como en sector El Paso, los cruces de familias indocumentadas.El reporte de CBP califica de “inadmisibles” los cruces realizados por las “unidades familiares”, además estos no muestran una tendencia a disminuir.En El Paso, el aumento del número de familias que ingresaron por esta frontera es del 76 por ciento en lo que va del año fiscal 2018, en comparación al ciclo anterior.Las cifras publicadas muestran que el año fiscal 2017 cerró con un total de 4 mil 799 familias que ingresaron al país vía este sector, mientras que en lo que va del año fiscal 2018, la cifra asciende a 8 mil 428 ‘unidades familiares’: más del doble y todavía no termina el ciclo.“Esto es algo de todos los días, así como los casos administrativos, cuando se encuentra a alguien que no cuenta con papeles para vivir o trabajar en el país”, comentó Rubén Jáuregui, vocero local de Aduanas.El calificativo “inadmisible” aplica para aquellas personas detenidas por la Oficina de Operaciones de Campo de CBP. También se incluye a aquellos que se presentan en los puentes internacionales buscando la admisión legal a EU, pero carecen de los documentos necesarios, o a los que buscan asilo.El vocero precisó que de la misma manera en que se decomisan narcóticos o contrabando, así se procesa a los indocumentados.Durante el mes de abril de este año, CBP registró un aumento de personas que cruzaron la frontera suroeste con un 223 por ciento en comparación con abril del 2017. Esta cifra rebasa el número de familias inadmisibles procesadas en el mes de marzo y además, el número se triplica en comparación a abril del año pasado.Tyler Q. Houlton, secretario de prensa del Departamento de Seguridad Nacional, (DHS), manifestó que por segundo mes consecutivo, se ha visto a más de 50 mil personas intentar ingresar ilegalmente por la frontera suroeste.“DHS tiene cero tolerancia para aquellos que infringen la ley y no se les eximirá de procesamiento a los individuos. Ya sea un adulto solo o miembro familiar, si es arrestado, será procesado”, manifestó Houlton en un comentario oficial.En el informe se detalla que el número de familias que cruzaron la frontera aumentó en un 8 por ciento y el número de niños no acompañados (UAC), también incrementó en un 2 por ciento en comparación con el mes de marzo.En El Paso, la cantidad de menores de edad que ingresaron al país sin la compañía de un adulto de forma ilegal, también incrementó un 7 por ciento durante lo que va de este año fiscal 2018 a comparación del 2017.Durante el año fiscal 2017 –que comprende del 1 de octubre del 2016 al 30 de septiembre del 2017– un total 1 mil 949 menores ingresaron por El Paso, mientras que en el período que ha transcurrido de este 2018, la cifra se ha superado con 2 mil 087 menores sin compañía internándose en el país.La oficina regional de CBP El Paso, encabeza la lista como la frontera en donde más casos de menores sin compañía se han presentado en este último período, superando a Laredo, San Diego y Tucson.La agencia federal destacó que un total de 38 mil 234 personas fueron detenidas entre los puertos de entrada de la frontera suroeste en el pasado mes, en comparación con 37 mil 383 en marzo y 26 mil 662 en febrero de este año.Un total de 12 mil 690 personas que se presentaron en los puertos de entrada en el suroeste del país fueron consideradas inadmisibles en comparación con 12 mil 913 en marzo y 10 mil 020 en febrero de este mismo año.El DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) informaron que debido a estos incrementos se han tomado medidas para subir los recursos necesarios, como agentes, jueces de inmigración y fiscales, así como abogados ‘para adjudicar prontamente los casos a través de nuestro sistema de inmigración civil o mediante enjuiciamiento criminal’, se informó.“Aquellos que buscan abusar de nuestras leyes generosas, los estamos observando. No nos detendremos a ver cómo se explotan nuestras leyes”, concluyó Houlton. [email protected]

comentarios

