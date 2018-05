Bruselas— Ahora ya se estableció un patrón habitual de humillaciones. Los mandatarios europeos trataron de persuadir, argumentar y rogarle al presidente Trump que cambiara de parecer sobre la alianza Trans-Atlántica.Por su parte, Trump pareció disfrutar de este show, ya que les hizo promesas pero finalmente decidió no escucharlos.Sin embargo, él sí exige que los demás cumplan, y esa decisión está provocando una división con sus poderosos e importantes aliados que es muy probable que China, Irán y Rusia van a aprovechar.Tanto el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Ángela Merkel, visitaron Washington para urgirle a Trump que no se saliera del acuerdo nuclear con Irán.Su intento fallido es muy similar a lo que sucedió con el Acuerdo Climático de París y lo que está sucediendo ahora con las sanciones unilaterales que Estados Unidos le impuso a las importaciones de acero y aluminio, así como la decisión de Trump de mover la Embajada de Estados Unidos de Israel a Jerusalén.Con cada evento, queda más claro que las relaciones del Trans-Atlántico están en problemas, y que las opciones no son buenas para los más cercanos aliados europeos de Estados Unidos.Sin embargo, a pesar de estar molestos y humillados, esos aliados no parecen estar preparados para confrontar a Trump y esperan que él y sus asesores puedan ser influenciados al paso del tiempo.Aunque esa paciencia está dando señales de estar deteriorándose, ya que muchos países están buscando soluciones.El martes, los ministros del exterior de Gran Bretaña, Francia y Alemania emitieron un comunicado lamentando la respuesta de Trump y prometieron seguir trabajando con Irán para preservar el acuerdo; el lunes se reunirán con funcionarios iraníes para “considerar toda la situación”, según dijo el ministro del exterior francés, Jean Yves Le Drian.Sin embargo, la verdadera pregunta para los europeos no es si seguir en el acuerdo, sino si van a soportar la decisión de Estados Unidos y tomar medidas para proteger a sus empresas y bancos en Irán.Eso será una postura extremadamente confrontante y no se sabe si las empresas desean eso realmente.En una reflexión, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, comentó que durante el mandato de Trump, Estados Unidos está volteándoles la espalda a sus relaciones multilaterales y cooperación amistosa “con una ferocidad que nos sorprende”.Nathalie Tocci, asesora de alto rango de la Unión Europea, preguntó: “¿No sería más inteligente separarse temporalmente de la administración Trump?” Hizo notar que después de todo, algo similar ocurrió en el 2003 en relación a la invasión de Irak encabezada por los estadounidenses, sin embargo, las relaciones quedaron resarcidas cuando fue electo un nuevo presidente.

