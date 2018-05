Exoneran a policía que mató a presunto asesino

Las Cruces— La Fiscalía del Tercer Distrito Judicial exoneró a un oficial que mató a un sospechoso de asesinato, en hechos ocurridos el 17 de febrero.El fiscal Mark D’Antonio señaló en una carta que la ley de Nuevo México justifica el proceder del policía Joseph Campa, quien mató a balazos a Nathaniel Montoya, de 23 años, tras una persecución.“Esta oficina no tomará ninguna medida contra este oficial”, señaló D’Antonio en el documento con fecha 3 de mayo de 2018.Campa, un veterano de siete años del Departamento de Policía de Las Cruces, no resultó herido durante el incidente y fue inmediatamente puesto en licencia administrativa.Montoya era el principal sospechoso de la muerte a tiros el 16 de febrero de Abraham Gómez, de 29 años, en la cuadra 2300 de la avenida Sambrano.Un testigo dijo que vio a Montoya y Gómez en una pelea afuera de un departamento. Montoya huyó de la escena antes de que llegara la Policía y Gómez fue transportado a un hospital local donde falleció por un balazo en la espalda.Montoya se escapó en una Dodge Durango, que fue abandonada la noche del 16 de febrero en Bataan Memorial East. Un testigo dijo que el conductor de la Durango ingresó a una minivan púrpura.Poco después de las 5 p.m. del sábado 17, un oficial de LCPD vio a Montoya conduciendo la minivan e inició una parada de tráfico. La minivan se detuvo brevemente, pero huyó provocando una persecución a la que se unió la patrulla de Campa,El vehículo que conducía Montoya se estrelló contra varios vehículos estacionados en una Corner Store de la avenida Lohman.Campa salió de su unidad y le ordenó al sospechoso que mostrara sus manos arriba. Montoya levantó un arma de fuego que parecía ser una escopeta recortada, por lo que el oficial Campa le disparó varias rondas. Montoya fue declarado muerto en la escena.Un peatón de 33 años, parado entre dos vehículos en el estacionamiento de Valero, resultó herido cuando la minivan chocó varios autos estacionados. Sus heridas no fueron potencialmente mortales.

