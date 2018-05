Complican batalla por Duranguito

Tras siete meses de protestas para evitar que demuelan su vecindario, los residentes del barrio Duranguito respiran de nuevo un aliento de esperanza, ya que doce propiedades de la zona podrían ser proclamadas como monumentos históricos bajo la Ley de Texas.Once de los inmuebles en cuestión, son propiedad de la ciudad de El Paso, mientras que uno más dentro de la lista, pertenece a un particular, se informó.Max Grossman, activista, historiador y uno de los involucrados en esta nueva iniciativa, detalló mediante un comunicado que las doce propiedades se encuentran nominadas por la Comisión Histórica de Texas, (THC).Esta acción será otro frente en la lucha para detener la construcción de la Arena de Usos Múltiples planeada por el Ayuntamiento.“Hemos hecho un trabajo extenso, revisando cada una de las formas que se entregaron a las autoridades estatales”, dijo la arqueóloga Elia Pérez a El Diario de El Paso. “Sí hay arqueología, estamos hablando de un área que tiene mucha historia, tanto mexicana como americana”.Pérez –originaria de El Paso–, se involucró ratificando la autenticidad de las propiedades y declaró que es una de las firmantes de la petición ante el Estado.Pérez afirma que una acequia que data de 1827, fue hecha por el ganadero Juan María Ponce de León –uno de los primeros residentes de lo que ahora es El Paso– y se encuentra enterrada a unos 6 metros por debajo de una de las propiedades.“La historia de Duranguito, así como su arqueología es vasta, es arqueología e historia binacional, hay artefactos y evidencias que sustentan estos edificios que pueden ser nombrados como Antigüedades del Estado (SAL)”, dijo Pérez.Aunque la designación SAL (State Antiquities Landmark) no significa que los sitios o edificios no puedan ser alterados o destruidos, de acuerdo a la Comisión Histórica de Texas, es necesario consultar a la Comisión Histórica de Texas para adquirir el permiso legal.Por ley, el Estado cuenta con hasta 30 días para contestar esta petición, señaló Pérez.“Definitivamente, si el Estado aprueba y determina que estos doce edificios son históricos, no son buenas noticias para el Ayuntamiento de El Paso, porque tendrían que seguir con el procedimiento legal invirtiendo dinero de los contribuyentes”, añadió.Pérez informó que el siguiente paso es esperar a la respuesta del Estado, además declaró que en su conocimiento, la Ciudad no ha comentado ni respondido aún en relación a esta petición.El área de Duranguito se encuentra prácticamente vacía, después de que la Ciudad compró la mayoría de propiedades y reubicó a los entonces residentes.El inmueble particular número doce dentro de la lista de las propiedades nominadas, –ubicado en el 327 Chihuahua–, es la única reserva cuya venta se ha negado a la Ciudad de El Paso.===Razones de pesoDe acuerdo con el THC, estos son los criterios que las propiedades deben cumplir para ser consideradas Antigüedades del Estado:También se establece que el comité considera 'cualquier impacto fiscal en las subdivisiones políticas locales' antes de designar una estructura o modificar un espacio arqueológico estatal.

