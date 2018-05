Washington— La decisión que tomó el martes el presidente Trump de sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear, podría aumentar el riesgo de tener una confrontación de otro tipo: en el ciberespacio.El haberse retirado del pacto que se acordó durante el mandato de Obama para frenar el programa nuclear de Irán y reinstalar las sanciones a ese país, podría dar lugar a que los hackers, respaldados por Teherán tomen represalias contra el Occidente después de varios años de relativa calma, según dijeron funcionarios de Gobierno y expertos en seguridad.Ahora que el nivel de enemistad entre Estados Unidos e Irán va a aumentar, eso les permitirá llevar a cabo operaciones cibernéticas en contra de Estados Unidos, comentó Michael Daniel, quien fue coordinador de ciberseguridad del presidente Barack Obama.Agregó que el anuncio de Trump volvió a hacer que resurgiera el espectro de operaciones como el ataque DDoS, que fue diseñado para afectar los sistemas al sobrecargarlos con un tráfico digital ilegítimo.La empresa de ciberseguridad Symantec reportó en el mes de febrero que un grupo de hackers que tiene su sede en Irán lanzó ataques contra aerolíneas, servicios de telecomunicaciones y otras organizaciones en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía entre 2015 y 2017.Aun cuando Irán tiene una capacidad para crear disrupciones, expertos están de acuerdo en que un ataque importante sobre alguna infraestructura crucial en Estados Unidos sería altamente improbable.Ayer, los votantes del Oeste de Virginia, Indiana, Carolina del Norte y Ohio acudieron a las urnas en las elecciones primarias estatales, en medio de una creciente preocupación sobre el hackeo de la elección.Algunos Estados se han visto lentos para aumentar sus defensas antes de las elecciones de medio término, aunque destaca las medidas de ciberseguridad que adoptó el Oeste de Virginia para proteger sus sistema electoral, de acuerdo a Michael Wines de The New York Times.La base de votantes de West Virginia está fuera del alcance del público y los registros de los que votan en línea son almacenados en otra computadora.“Eso me da un cierto nivel de confort de que aunque seamos atacados no debemos atemorizarnos”, comentó Mac Warner, secretario de Estado de West Virginia.“Tenemos que aumentar nuestra capacidad de detección para cuando eso suceda. Y cuando ocurra, podremos cerrar el sistema”.

