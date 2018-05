Gracias a una exitosa operación quirúrgica, cirujanos plásticos del Centro Médico William Beaumont del Ejército trasplantaron una nueva oreja a una soldado que la perdió debido a un accidente.La reconstrucción total del oído –la primera de su tipo en el Ejército de los Estados Unidos–, consistió en cosechar cartílago de las costillas de la militar para esculpir una nueva oreja, que luego se colocó debajo de la piel de su antebrazo para que pudiera desarrollarse.“El objetivo es que cuando se termine con todo esto, el trasplante se vea bien, y dentro de cinco años, si alguien no la conoce, no se dará cuenta”, expresó el teniente coronel Owen Johnson III, jefe de Cirugía Plástica y Reconstructiva.El proceso revolucionario ha estado en curso durante un año para Shamika Burrage, originaria de Mississippi y activa en Fort Bliss.La historia se remonta al 2016. Burrage regresaba a la base después de visitar a su familia en Mississippi. En el camino, la llanta de su vehículo explotó.“Veníamos en camino y mi llanta delantera explotó, lo que hizo que el automóvil saliera de la carretera y presioné el freno. Recuerdo haber visto a mi prima que estaba en el asiento del pasajero, volví a ver la carretera cuando pisé el freno. Sólo recuerdo la primera volcadura y eso fue todo”, manifestó Burrage.El vehículo patinó 700 pies antes de voltear varias veces y expulsar a Shamika. La prima de Burrage, que estaba embarazada de ocho meses en ese momento, sólo presentó lesiones leves, mientras que Burrage sufrió heridas en la cabeza, fracturas por compresión en la columna vertebral y la pérdida total de su oreja izquierda.Más tarde los médicos le dijeron que si no hubiera recibido atención médica, en 30 minutos más hubiera muerto por pérdida de sangre. Después de varios meses de rehabilitación, Burrage comenzó a buscar asesoramiento debido a las emociones causadas por el accidente y sus efectos en su apariencia.“No me sentía cómoda con mi aspecto, así que me enviaron a cirugía plástica”, expresó Burrage, quien entonces tenía 19 años.Cuando le explicaron sus opciones, Burrage se sorprendió e inicialmente se resistió al procedimiento radical.No quería la reconstrucción, pero pensé un poco y llegué a la conclusión de que podría ser algo bueno. Iba a ir con la prótesis, para evitar más cicatrices, pero quería un oído real, comentó la militar, quien ahora tiene 21 años.Con el fin de evitar cualquier cicatrización visible, el médico seleccionó el antebrazo. El proceso implicaba colocar el cartílago en el antebrazo de la paciente para permitir la formación de nuevos vasos sanguíneos.Esta técnica permite que Burrage sienta algo en su oído una vez que se complete el proceso de rehabilitación. Además del trasplante, la epidermis del antebrazo, mientras está unida a la oreja, cubrirá el tejido cicatricial en el área inmediatamente alrededor de su mandíbula izquierda.“No perdí ninguna audición y se volvió a abrir el canal”, dijo Burrage, cuyo canal auditivo izquierdo se había cerrado debido a la gravedad del trauma.Con sólo dos cirugías más, Burrage comentó sentirse optimista y emocionada de terminar la reconstrucción.

