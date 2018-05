Retira Trump a EU de acuerdo nuclear con Irán

Washington – El presidente Donald Trump retiró ayer a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, y afirmó que está haciendo al mundo más seguro al restablecer las severas sanciones contra Teherán.Pero también propinó un fuerte golpe a sus aliados, aumentó su aislamiento en la escena mundial y resucitó las dudas sobre la credibilidad de Estados Unidos en lo que constituye la medida de política exterior más trascendental de su presidencia.Los gobernantes de Alemania, Francia y Gran Bretaña, cuyos países también firmaron el acuerdo, lamentaron la decisión y dijeron que intentarían salvar el acuerdo con Irán. El presidente iraní Hasán Ruhani dijo que decidió enviar a su ministro del exterior a conversar con los otros países signantes del acuerdo, aunque advirtió que hay poco tiempo para negociar con ellos y que su país podría pronto "comenzar a enriquecer más uranio que antes".El acuerdo de 2015, que levantó las principales sanciones económicas contra Irán, tenía como propósito específico evitar ese resultado. Sin embargo, Trump dijo que "el acuerdo con Irán es defectuoso hasta la médula"."Si no hacemos nada, sabemos exactamente lo que sucederá. En poco tiempo, el principal país patrocinador del terrorismo estará en la antesala de tener las armas más peligrosas del orbe", dijo Trump en un discurso televisado desde la Casa Blanca.Señaló que Estados Unidos "instituirá el más alto nivel de sanciones económicas".Las medidas de Trump significan que el gobierno de Irán debe decidir ahora si asume la misma postura de Estados Unidos y se retira, o intenta salvar lo que resta del pacto. Los gobernantes de Gran Bretaña, Alemania y Francia solicitaron de inmediato a Estados Unidos no adoptar ninguna medida que pueda impedirles junto con Irán continuar la aplicación del acuerdo. En su declaración, la primera ministra Theresa May, la canciller Angela Merkel y el presidente Emmanuel Macron también exhortaron a Irán a que "muestre moderación" y continúe cumpliendo sus obligaciones, como cooperar con las inspecciones.En Washington, el gobierno de Trump dijo que reimpondrá de inmediato las sanciones contra Irán, aunque permitirá periodos de gracia para que algunas empresas concluyan sus actividades.El Departamento del Tesoro dijo que habría "ciertos periodos de 90 y 180 días" sin especificar las sanciones que corresponderían a los cronogramas respectivos. La dependencia señaló que al término de esos periodos, las sanciones entrarán en "pleno vigor".El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que nadie debe firmar contratos para nuevos negocios con Irán.Si el acuerdo se derrumba totalmente, Irán estará en libertad de reanudar las actividades de enriquecimiento. Por su parte, las empresas y bancos que hacen negocios con Irán tendrán que desligarse pronto o colisionarán con Estados Unidos.Para las naciones que buscan concertar convenios con Trump, como Corea del Norte, el retiro de Washington aumentará las suspicacias de que no pueden esperar que Estados Unidos cumpla sus compromisos internacionales a largo plazo. Sin embargo, naciones como Israel y Arabia Saudí, que habían criticado el acuerdo, posiblemente vean la decisión como indicio de que Estados Unidos reanuda su postura más escéptica y menos confiada para hacer tratos con adversarios.El ex presidente Barack Obama, cuyo gobierno negoció el acuerdo, afirmó que la decisión de Trump era "equivocada"."El constante desdén a los pactos de los que nuestro país es parte eleva el riesgo de erosionar la credibilidad de Estados Unidos y nos lleva a desacuerdos con las principales potencias del mundo", manifestó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.