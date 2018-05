Después de ser receptora de una queja formal, Susie Byrd, integrante de la Mesa Directiva del Distrito Independiente Escolar El Paso, (EPISD), manifestó que es necesario continuar con una inmediación para resolver los conflictos entre Juan Cabrera, superintendente del distrito y su persona.Byrd comentó a El Diario de El Paso que las quejas fueron entregadas justo después de la reunión de la Mesa Directiva de EPISD en donde se habló acerca de tomar medidas en el contrato del superintendente.“Le había avisado al superintendente de mi intención con respecto a su contrato la semana anterior a la primera queja. Él presentó la queja en un intento de disuadirme de proporcionar supervisión y rendición de cuentas adecuadas como miembro de la mesa directiva”, manifestó.Cabrera, titular de El Paso ISD, presentó en el mes de febrero pasado una queja ante la misma institución en contra de Byrd, por presunta discriminación racial, acoso laboral, así como de crear un ‘ambiente hostil’ entre los líderes educativos.La queja fue presentada al presidente de la mesa directiva, Trent Hatch y hace poco, la Oficina del Fiscal General de Texas, Ken Paxton, ordenó su publicación a pesar de que el distrito lo contenía como tema confidencial.El documento de quince páginas otorgado a El Diario de El Paso por medio de la oficina de Récords Públicos de El Paso ISD, fue presentado por Cabrera el 6 de febrero de este 2018.Las quejas y molestias en contra de Byrd se establecen desde junio del 2017 hasta la fecha. En el primer párrafo de la queja formal, Cabrera manifiesta que Byrd ha discutido el desempeño de su persona afuera de las estructuras del proceso establecido de evaluación.“Así como violado las Políticas del Distrito y la Ley Estatal con conductas que crean un entorno intimidante y abusivo de trabajo, con el objetivo de mi renuncia”, manifiesta Cabrera de acuerdo al documento.Luego, el superintendente expresa que Byrd –en su opinión–, ha intentado de forma intencional presentar ante los medios de comunicación comportamientos por parte del superintendente calificándolos como ‘inmorales y de malversación’ ante la mesa directiva, dañando su imagen.“Sus declaraciones públicas tienen la única finalidad de avergonzarme y ridiculizarme con el propósito de destruir mi imagen y mi reputación pública, para de esta manera presionarme a presentar mi renuncia”, escribió Cabrera.Aunque Cabrera cita disposiciones que él cree que Byrd violó del Código de Educación de Texas y la política del distrito, no proporciona ejemplos específicos de lo que Byrd dijo o hizo, además de pedir su renuncia.Cabrera señaló que las acciones de Byrd están basadas en parte por motivos de discriminación racial.Byrd ha pedido mi renuncia sin causa y está tratando de extorsionar mi renuncia mediante hostigamiento e intimidación a través de la publicación de múltiples acusaciones difamatorias, según el documento.“Creo que sus acciones están motivadas en parte como resultado de mi raza y origen nacional”, agrega Cabrera.Asimismo, expresa que las acciones de Byrd le impedirán desempeñar su función de superintendente y hasta podrían afectar sus futuras oportunidades de empleo.El superintendente también alega que la acusada no ha respetado las decisiones de la mayoría de la junta, no cumple con las leyes, reglas, políticas y procedimientos y además la señala de no poder limitar su participación personal en actividades que la mesa directiva delegó en su persona.Por su parte, Byrd comentó a El Diario de El Paso que no cuenta con siquiera una explicación por las acusaciones del funcionario en su contra.“No tengo idea el por qué de sus señalaciones, él [Cabrera] no presenta ninguna evidencia para sustentar sus acusaciones y su intento es desalentarme para no continuar con mi trabajo, que es el servir a la comunidad de distrito”, expresó.La representante del Distrito 3 de la Mesa Directiva, agregó que el estar al pendiente de los movimientos internos que se desarrollen dentro del distrito es su labor principal, y de ser reprendida por realizar su trabajo, lo califica como ‘una forma de presión para desistir de su labor’.Es nuestro trabajo como miembros de la mesa directiva el vigilar y asegurarnos que todo funcione de la forma correcta, dijo Byrd.Comentó que estos conflictos envían una imagen negativa a la comunidad de EPISD y al público en general. “El distrito se ve fuera de enfoque, es nuestro deber concentrarnos en el desempeño académico de nuestros estudiantes”.En este punto, espero que el superintendente esté dispuesto a dejar las quejas a un lado para que podamos enfocarnos en lo que realmente importa, que es el trabajar juntos para mejorar los resultados de los estudiantes en EPISD, finalizó.Byrd no proporcionó más detalles acerca de las posibles inmediaciones para replicar las acusaciones de Cabrera.De acuerdo con el portavoz de EPISD, el superintendente se encontraba indispuesto a otorgar un comentario en relación a su posición ante las quejas en contra de Byrd.