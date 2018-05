Hambre e incertidumbre, sus compañeros de viaje

Sentados en la sala de espera de los autobuses Greyhound, en El Paso, más de 20 personas de origen centroamericano, incluyendo niños y bebés, aguardan nerviosos el viaje que están a punto de emprender.Con boletos en mano y pertenencias mínimas, estas familias tendrán que viajar a destinos alejados rumbo al este del país, para reunirse con familiares o conocidos que les brindarán albergue mientras esperan su cita con un juez migratorio.Un padre guatemalteco, quien solicitó anonimato por cuestiones de seguridad, viaja con uno de sus cuatro hijos con destino hacia Miami, Florida. Le tomará alrededor de tres días.“Tengo familiares que me pagaron el boleto, pero ya no pude hablar otra vez con mi hermano porque estaba en el trabajo y no le pude pedir dinero para comprar alimentos… no tengo ni un quinto”, explica.Ellos fueron liberados de un centro de detención, por lo que algunos adultos portan monitores en sus tobillos que fueron colocados por Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para vigilar trayectorias y movimientos.Cautelosos por la situación migratoria y legal que enfrentan, los integrantes del grupo se reservan brindar información y mayores detalles de su traslado.El padre guatemalteco y su hijo –una de las miles de unidades familiares que cruzan la frontera tras una larga y riesgosa travesía por México– desconocen la distancia que habrán que recorrer hasta llegar a su destino. Ambos tienen dudas si contarán con el suficiente dinero para comprar comida durante el trayecto.Lo único que si recibió de los agentes de ICE al salir del centro de detención fueron un par de baterías, las cuales tiene que utilizar para mantener en funcionamiento el aparato atado a su tobillo. Baterías que debe de cambiar cada ocho horas.Recuerda el momento que tuvo que dejar su país de origen debido a la fuerte necesidad económica de su familia. En la búsqueda del sueño norteamericano decidió dejar atrás a su esposa y tres hijos.Ese sueño precisamente está ahora en manos de los jueces de las cortes federales en Florida.La situación de la incertidumbre alimenticia era compartida por el resto de los adultos del grupo, provocando miradas cansadas y ánimos caídos.Durante su estancia en el centro de detención contaban, como mínimo, con raciones de comida. Una vez liberados, de pronto se vieron sin ningún apoyo. Quedaron a su suerte.El grupo que espera en la sala lo compone tres pequeños con edades que no superan los tres años, así como una decena de niños y jóvenes, todos ajenos completamente a la tragedia que en ese momento sucede. Su mirada parece indicar que su realidad los está obligando a dejar de ser niños; a crecer más allá de su apariencia física.Una madre, también de origen guatemalteco, cuida a su pequeño de un año de edad y a su otro un poco más grande. Ella también exhibe un rostro de desconcierto ya que nadie le explica qué es lo que sigue.Luego de permanecer alrededor de cinco días en el centro de detención, al salir inmediatamente pidió prestado para comprar su boleto de camión hacia Florida. Igual que la mayoría, no cuenta con dinero extra suficiente para alimentar a sus pequeños hijos.Su boleto de ida, indica que ella viajará junto con su familia, desde El Paso a Dallas, luego hacia Atlanta y finalmente a Fort Lauderdale, Florida, a más de 1 mil 600 millas de distancia… sin comida, sin un centavo para comprar comida, y sin pañales para el bebé.Al igual que sus connacionales, ella también asegura que escapó de una situación de pobreza extrema. Su hambre y desconcierto son consolados por el hecho de saber que una vez que arribe en Fort Lauderdale, recibirá apoyo de un vecino que le dará hospedaje mientras su caso será revisado por una corte migratoria.Estas escenas de rostros de incertidumbre y de hambres e ilusiones compartidas se han convertido en una constante cada vez más evidentes dentro de la sala de espera, al grado que no han pasado desapercibidas por los empleados que laboran para esa central de camiones, en su mayoría de origen hispano.Verlos en su dolor y escuchar sus silencios les han motivado en más de un ocasión a proveerles de algunos apoyos, por pequeños que sean, brindados de manera solidaria.En ocasiones este apoyo silencioso y rutinario que despiertan los migrantes en ese local, de pronto se ve roto cuando surgen samaritanos que además de indignarse por lo que padecen adultos y niños en un país ajeno, deciden expresar su solidaridad de manera más evidente.Ahora en particular un hombre llegó a la central para ayudarles. Éste trabaja con migrantes detenidos y no quiere proporcionar su nombre para evitar problemas con ICE. Quiere poder seguir haciendo su labor samaritana.“Me parece espantoso que una madre con un niño de un año, sea dejada en Greyhound sin una explicación de su boleto, ni un sólo pañal; nada de comida, sin leche o un biberón, nada de lo que necesita para viajar con este pequeño. En América siempre estamos hablando de cuidar a nuestros niños, tal vez ella no sea una ciudadana de este país, pero ella merece un trato digno básico para cualquier ser humano”, expresó con firmeza.La oficina de ICE en el sector El Paso fue contactada para explicar cuál es el protocolo que se sigue con migrantes que luego de estar bajo su custodia, son puestos en libertad condicional hacia otras jurisdicciones. La respuesta oficial no fue recibida al momento de la redacción de esta nota.Ese lunes, 7 de mayo, alrededor de 23 personas estaban destinadas a pasar hambre de no haber sido por la acción de algunos. Mañana serán otros migrantes que quizá no cuenten con la misma suerte; padres, madres, niños, bebés que pasarán un día oscuro en su camino hacia un destino incierto. [email protected]