Austin— “Este es un nuevo día en la historia de la prisión de Texas”. Con esas palabras el martes, el juez federal de distrito Keith Ellison puso fin a una demanda por años sobre las condiciones de calor en la prisión y finalizó una propuesta de acuerdo que incluye la instalación permanente de aire acondicionado en la prisión Wallace Pack, al sureste de College Station.En 2014, varios presos en la prisión demandaron al Departamento de Justicia Criminal de Texas por la falta de aire acondicionado, citando a casi dos docenas de prisioneros que murieron por insolación en las últimas dos décadas y temperaturas en la unidad que rutinariamente excedían los 100 grados. De las más de 100 cárceles y cárceles estatales, casi el 75 por ciento no están refrigeradas en las áreas de alojamiento de los reclusos.Durante años, el Estado luchó alegando que tomó medidas adecuadas para lidiar con los sofocantes veranos de Texas, como proporcionar agua helada y ventiladores. Pero sus argumentos no influyeron en Ellison, quien emitió una sentencia firme el año pasado, diciendo que el departamento era deliberadamente indiferente al daño que causaba a los reclusos y ordenaba al Estado colocar a presos médicamente vulnerables en el aire acondicionado.Lo que siguió fue una movilización masiva de hombres en custodia de la prisión estatal, que trasladó a más de mil reclusos que se consideraban vulnerables –como los adultos mayores y las personas con problemas cardíacos– a las prisiones con aire acondicionado.Fue una solución temporal. En febrero, las partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo, que incluye aire acondicionado permanentemente, a la espera de aprobación legislativa, y asegurando que los más de mil 300 reclusos que forman parte de la demanda colectiva permanezcan en prisiones con aire acondicionado. y cárceles durante su encarcelamiento. El departamento instaló aire acondicionado temporal en la unidad este año para cubrir los próximos dos veranos.El departamento dijo en un comunicado antes de la audiencia el martes que el acuerdo proporcionará salvaguardas adicionales para los reclusos en la Prisión Pack, pero que también establece un proceso en el futuro para identificar a los presos que pueden ser médicamente sensibles al calor y alojarlos en uno de las 32 mil camas con aire acondicionado de la agencia.Jeff Edwards, el abogado de los reclusos en la demanda, dijo que espera que TDCJ continúe protegiendo a los que se encuentran fuera de la Prisión Pack también, aunque sólo sea para protegerse de futuros litigios en otras prisiones.Ellison ya había aprobado preliminarmente el acuerdo en marzo, pero la audiencia del martes en Houston permitió las objeciones de los reclusos que son parte de la demanda antes de dar su sello final de aprobación. Los hombres llamaron desde varias prisiones para objetar la reevaluación de la conciliación de quién califica para una cama de prisión fresca en virtud de la demanda y cuestionar su capacidad para demandar por daños ya que el departamento no admite ninguna irregularidad en el acuerdo.Muchos presos que fueron evacuados de las cárceles costeras durante el huracán Harvey llegaron a la Prisión Pack y al principio se presentaron como parte de la demanda. Pero en el acuerdo, sólo los presos que se encuentran actualmente en la prisión y los que estuvieron allí antes del traslado ordenado por la Corte el año pasado califican para recibir alivio.Keith Cole, el primero de los seis demandantes originales, fue el único que no firmó la propuesta de acuerdo, y se mostró activo en su desacuerdo en la audiencia. Después de que otro recluso dijo durante la audiencia que su libertad condicional concedida fue revocada en represalia debido a la demanda, Cole reaccionó.“Nunca soñé que tendríamos la Prisión Pack con aire acondicionado”, dijo Ellison. “Creo que va a durar para generaciones de prisioneros”, concluyó.

