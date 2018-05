Melania Trump, con agenda y prioridades distintas a su marido

Washington – Donald y Melania Trump tienen unas rutinas diarias diametralmente opuestas, las cuales empiezan cuando él se levanta a las 5:30 a.m., ve noticias en el cable y luego publica algunos tuits.La primera dama se despierta un poco más tarde en su propia recámara, de acuerdo a dos amigos cercanos de los Trump. Luego, se prepara para enviar a su hijo de 12 años a la escuela, incluso revisa que su tarea esté en la mochila.En medio del ruido y agitación de la administración Trump – lo más reciente ha sido el dinero que pagó el presidente para silenciar a Stormy Daniels – Melania Trump ha establecido una rutina más tranquila, usualmente alejada del presidente, criando a su hijo y tratando de ocupar un lugar en una Casa Blanca mayormente no tradicional.Aunque notoriamente ha empezado a elevar su perfil de manera independiente al de su esposo, ya que llamó a una conferencia de prensa que se llevará a cabo este lunes en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, una aparición pública que sería impensable hace unos meses.“Se ha enfocado en los niños y ese lanzamiento pretende formalizar el papel que desempeñará en los próximos tres o siete años”, comentó Stephanie Grisham, portavoz de Melania.Dijo que la primera dama destinará el resto de la presidencia de Trump a atender los problemas que enfrentan actualmente los niños y su bienestar.Hace unas semanas, la primera dama estuvo en el centro de eventos de más alto perfil, que durante el año pasado – incluyendo el haber asistido sola al funeral de la ex primera dama Bárbara Bush, en donde fue muy recibida por los ex presidentes y sus esposas.Los matrimonios políticos tienden a ser más complicados que los demás, pero es impactante que los Trump hagan poco esfuerzo para proyectar un frente unido.Los Trump están frecuentemente separados, incluso durante su tiempo libre, de acuerdo a varias personas que conocen la agenda de la pareja. Durante los días festivos o fines de semana en Mar-a-Lago, el presidente juega golf o cena con políticos, ejecutivos empresariales y personalidades de los medios de comunicación en el patio, mientras que Melania nunca es vista por allí.Según varios asesores actuales y anteriores, el presidente y la primera dama frecuentemente no comen juntos en la Casa Blanca.“Pasan muy poco tiempo juntos, o a veces nada”.Por el contrario, Grisham aseguró que el presidente y Melania si pasan tiempo juntos. “Además de los viajes que hace solo el presidente, la familia pasa casi todas las tardes juntos”.También le restó importancia a los amoríos de Trump y dijo que Melania “está enfocada en ser mamá, esposa y en su papel como primera dama y que eso es todo. Que el resto es sólo ruido”.De acuerdo a varios empleados de la Casa Blanca, Melania ha erigido de facto un muro entre el Ala Este, en donde está renovando su oficina y disfrutando de su creciente popularidad, y el Ala Oeste, en donde su esposo e Ivanka Trump, su hijastra, tienen sus oficinas.De manera notable, la presencia de Melania está aumentando mientras que la de Ivanka está disminuyendo.El año pasado, un funcionario de la Casa Blanca describió a Ivanka como alguien que “estaba desempeñando un papel sin precedentes como primera hija y en ocasiones ha fungido como primera dama”.Ivanka es la asesora política del presidente, ha viajado por el mundo en representación de su padre y ha estado presente junto a líderes mundiales en la Casa Blanca,Sin embargo, recientemente, su perfil público ha disminuido.El staff de Melania es inusualmente pequeño, sólo cuenta con 10 personas, que aproximadamente son la mitad del de Michelle Obama.Varios sondeos muestran que está siendo más visible y que su popularidad está aumentando. Mantiene un 47 por ciento de aceptación, mientras que Trump tiene el 40 por ciento.

