Enjuician a acusado de asesinar a su pareja

Ayer dio inicio el juicio contra un hombre acusado de asesinar a golpes a su pareja sentimental en el verano del 2015.Eddie Estep, de 47 años, quien enfrenta cargos por homicidio, se presentó la mañana del lunes ante el juez Francisco X. Domínguez.En los argumentos de apertura, los fiscales Denise Butterworth y James Montoya indicaron al jurado compuesto por nueve hombres y cinco mujeres que Estep había agredido brutalmente a Tonya Renee Brewer, de 38 años.Por su parte, la defensa del hombre alega que su cliente no estaba presente cuando agredieron a Brewer y que él era el más consternado al saber lo que había pasado con su novia.Uno de los primeros en subir al estrado fue Peter Kazhe, paramédico del Departamento de Bomberos de El Paso, quien prestó los primeros auxilios a Brewer tras recibir el reporte de una persona inconsciente en el estacionamiento de la gasolinera Howdy’s, ubicada en el 6700 de la calle Gateway West.Contrario a lo que alega la defensa, Kazhe mencionó que cuando arribaron al lugar le preguntaron a Estep si había visto a una persona inconsciente y el sólo señaló que atrás de él.“Él (Estep) estaba caminando por ahí con una soda en la mano y cuando le preguntamos que si había visto algo sólo nos hizo señas de dónde estaba la persona, pero fue todo”, dijo el paramédico.De acuerdo con Kazhe, Estep los siguió hasta donde estaba la mujer pero se mantuvo callado hasta que él y su compañero comenzaron a hacerle preguntas.El paramédico indicó que cuando encontraron a Brewer, ésta estaba en posición fetal, inconsciente y con sangre en la boca.“La sangre que tenía en la boca ya estaba seca, pero cuando le abrí la boca para revisarla tenía más sangre pero no estaba seguro de donde salía la sangre exactamente”, explicó.Durante su testimonio, Kazhe comentó que Estep aceptó haber golpeado a la mujer, porque supuestamente ella no lo dejaba dormir.“Dijo que horas antes habían ido de fiesta y que cuando se disponían a dormir (en el estacionamiento) ella no lo dejaba dormir y dijo que se enojó y la aventó contra el pavimento”, relató el paramédico.En ese momento, Kazhe comentó que se trató a Brewer como una paciente de trauma y fue trasladada de emergencia al Centro Médico Universitario (UMC).Otra de las personas que fue llamada a testificar fue la ex detective Lizeth Ontiveros quien estuvo con la Unidad de Escenas del Crimen de la Policía de El Paso (EPPD).La ex detective comentó que en el lugar de los hechos se encontró manchas de sangre y una dentadura quebrada en varias partes.“Recolectamos varias piezas de evidencia, entre ellas una dentadura que se quebró y estaba regada por todo el lugar”, indicó.La mujer señaló que en el lugar también encontraron restos de cabello que estaba enredado en una malla ciclónica, cerca de donde se encontró a Brewer.El 7 de junio Brewer fue encontrada inconsciente por paramédicos que atendieron el reporte de una persona inconsciente.La mujer fue llevada a UMC donde permaneció hospitalizada durante tres días, hasta que los doctores decidieron desconectarla ya que tenía muerte cerebral.De acuerdo con documentos oficiales, Brewer presentaba golpes en el rostro, piernas y brazos que mostraban que hubo un forcejeo entre la mujer y su agresor.El juicio contra Estep continúa hoy ante el juez Dominguez, en la Corte del Distrito 205 del Condado de El Paso.

