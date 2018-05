Para prevenir el uso de intervenciones médicas innecesarias y promover el parto natural, varias madres de familia se unieron el domingo al movimiento nacional para participar en el rally denominado “para mejorar el nacimiento” promovido por la Coalición Improving Birth, en la Plaza San Jacinto.Estamos sumándonos a la marcha nacional que se celebró en Washington cuyo objetivo es educar a las madres de familia sobre cómo tener a sus hijos y conozcan las opciones que existen, dijo Rachel Curtis, coordinadora del evento.Alertó a las madres de familia a informarse sobre las diversas opciones que existen para el nacimiento de sus hijos y evitar las cesáreas recomendadas por los doctores. “Aquí en El Paso, uno de dos nacimientos es por cesárea mientras que a nivel nacional es 2 por cada tres… eso no puede ser posible”, dijo.De acuerdo a estadísticas del sector Salud, los riesgos de que muera una madre de familia a la hora de parir se han aumentado.“Hay muchas madres de familia primerizas que acuden al hospital y terminan en cesárea cuando aún no sabes si van a tener uno o tres bebés”, manifestó Emily Murrillo, promotora del parto humanizado.En tono de preocupación expuso que en Ciudad Juárez, las intervenciones quirúrgicas van al aumento al grado que en hospitales privados el número de cesáreas se encuentra en un 70 por ciento.Con pancartas en mano y con mensajes como: Reduzcan el índice de partos inducidos, demasiadas intervenciones, demasiado costo y más del 50 por ciento de muertes son prevenibles, entre otras, las madres de familia marcharon alrededor de la plaza para tratan de concientizar a las mujeres sobre los beneficios del parto natural.Expresaron que dentro de los hospitales ya no tienen esa filosofía del bienestar familiar, sino que el servicio está más enfocado al negocio. “Les importa tener un cuarto lo más pronto posible para atender otro parto, tener una cama lista y así ganar mas dinero”, afirmaron.Para las madres de familia, el parto tiene su tiempo y es importante que la madre lo disfrute y no hacerlo a las prisas y los tiempos de los doctores por despachar pronto a las pacientes, comentaron.Un parto en un hospital tiene un precio de 3 a 5 mil dólares, pero el costo podría elevarse hasta ocho mil si declaran como candidata a la cesárea a la madre.“Yo tuve un parto hermoso, en agua y natural de mi segundo hijo. Yo quisiera que todas las mujeres tuvieran esa oportunidad de tener un parto hermoso”, dijo Senjase Garza, madre de dos hijos y quien al principio tuvo oposición de su esposo y madre.Agregó que no hay necesidad de parir en el hospital. Puede ser en la comodidad de su casa o parteras, indicó luego de contar la historia de Amanda, una madre que murió al dar a luz a gemelos luego de que el médico le recomendó tener a sus hijos por el método de cesárea. “Eso no puede ser posible”.“Nosotros tenemos nuestros derechos y no siempre tenemos que hacer lo que los doctores nos dicen. Me gusta que eduquen a las madres y que sepamos que el parto natural es posible sin riesgos”, expresó Ana Rodríguez, mientras mecía a su bebe en sus brazos.Dentro de los factores que favorecen la humanización del parto se encuentran el cuidado centrado en la mujer, el niño y la familia, prevención de cesáreas innecesarias, acciones educativas prenatales, uso de métodos no farmacológicos para el alivio del dolor, entre otros.