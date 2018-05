Por choque, paseña demanda a Uber

Una residente de El Paso, que fue víctima de un accidente mientras viajaba en un auto contratado con Uber, demandó por negligencia tanto a la red de transporte privado como al chofer que la llevaba cuando ocurrió el choque.De acuerdo con la demanda, interpuesta por Jimena Martínez, las tres compañías que integran el consorcio Uber fueron negligentes al utilizar un sistema de control de autos que distrae a sus choferes.“La aplicación móvil de Uber para los guiadores –y el sistema en general– es distractor tanto en lo visual como en la concentración, lo cual aumenta grandemente la falta de atención: exactamente lo que causó este choque”, señala el texto jurídico que exige reparación de daños.“Mi cliente pidió un viaje de Uber para llegar sana y salva a casa; en vez de eso, terminó en el hospital con heridas graves”, señaló Noe Valles, representante legal de Martínez.Martínez solicitó un auto el sábado 29 de julio de 2017, por la tarde, siendo atendida por un Lexus IS 300 negro, manejado por Ricardo Meléndez II. Minutos después serían chocados ya que el chofer se pasó una luz roja.Viajaban con dirección oeste en la Paisano, pero al llegar a la intersección con la carretera US 54 el guiador no se detuvo en el semáforo en rojo, por lo que el Lexus fue impactado en medio de la carrocería por una Jeep Wrangler azul que transitaba con sentido al sur.La demanda legal incluye a Ricardo Meléndez II, de 28 años y residente de El Paso, como presunto responsable, así como a Uber Technologies, Uber USA LLC y Rasier LLC, las tres empresas bajo las cuales opera la compleja organización.“Este choque era cien por ciento prevenible; el semáforo estaba en rojo y el guiador simplemente se lo pasó”, dijo Valles. “Uber y el conductor de Uber tendrán que pagar por las lesiones de mi clienta”.El litigio busca reparación de daños para las lesiones corporales de Martínez. Se le diagnosticó separación de las coyunturas del hombro derecho, traumatismo craneoencefálico, una contusión en el cuero cabelludo, así como hematomas.La lesión en el hombre requiere cirugía para sanar de manera apropiada, en tanto que Martínez sigue recibiendo terapia física y sus cuentas médicas rondan los 80 mil dólares.“Iba a mi casa y pensé que estaba segura”, dijo la afectada.Este medio intentó contactar a Uber, pero se les respondió que no había opinión respecto a este caso, debido a que existe un proceso legal pendiente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.