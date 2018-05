Dan segunda oportunidad para terminar High School

Proponentes del desarrollo educativo de la región están promoviendo la campaña ‘Segunda Oportunidad’, que brinda a estudiantes que por diversas razones no pudieron obtener su diploma de High School otra oportunidad para lograrlo.Mediante la ley estatal SB463, estudiantes que no aprobaron todos los exámenes estandarizados pero cuentan otros méritos académicos, así como personas que fueron estudiantes años atrás y ahora buscan revalidar sus créditos, tiene la opción de ser evaluados por un Comité de Graduación Individual (IGS) para determinar si califican para avanzar en su educación.“Esta segunda oportunidad es para estudiantes que por diversas razones no pudieron pasar las pruebas de fin de año… Las pruebas estandarizadas han creado muchos problemas para nuestro sistema educativo, y como resultado de esta frustración la legislación respondió reduciendo el número de exámenes”, dijo el senador Rodríguez.En 2015 se redujo el número de exámenes de 15 a 5 pero aun así existían complicaciones tanto para los estudiantes como para los educadores.La oficina del senador, en colaboración con la Junta Estatal de Educación (SBOE) y representantes del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPSID), buscan difundir la existencia de este programa porque consideran que la educación forma una parte importante del crecimiento familiar y comunitario.Cálculos realizados una década atrás estiman que hay 19 mil jóvenes en El Paso afectados por la falta de un diploma, número que no ha sido actualizado debido a falta de recursos y es considerado como un cálculo muy conservador.En el 2017 el senador Rodríguez incorporó una enmienda para incluir a las personas que previamente fueron estudiantes dentro del periodo de 2003 al 2013 para ser beneficiarios del programa y puedan presentar su caso a los IGS con el objetivo de obtener su diploma.A Mayela Torres, madre de familia de 36 años de edad, le tomó 17 años obtener su diploma escolar con la ayuda de IGS. Como estudiante ella enfrentó complicaciones académicas debido a que padece de dislexia.“Esta es una oportunidad para que la gente conozca que sí hay ayuda, ya que un diploma de la preparatoria sí es importante. Vivir con dislexia fue un tope en mi camino educativo, pero yo sabía que podía sobrepasarlo y continuar con mi vida y mi educación”, comentó.Dentro de la presentación se mencionó una estadística que afirma que 50 por ciento de hijos de padres que no obtienen un diploma de preparatoria son más propensos a que ellos mismos no obtengan uno.“Vengo de una familia con educación y mi hijo más grande va a entrar al séptimo grado y quiero que entienda que debe de continuar a paso firme y saldrá bien. Tiene buenas calificaciones pero también quiero que sepa que su mamá pudo y él también puede lograrlo”, añadió.A diferencia de un diploma de Desarrollo Educativo General (GED), un diploma de estudios a nivel High School es un requerimiento para obtener ciertos beneficios laborales, que a su vez tienen un impacto en la economía regional.“De la perspectiva económica esto es importante… un diploma significa un aumento salarial, extender sus carreras, continuar al colegio o universidad. No solo es una oportunidad para realizar un sueño personal, sino que tiene un gran impacto en sus familias y comunidades, cuando tenemos más educación nos va mejor”, explicó Georgina Pérez, representante de SBOE.Para conocer más información sobre el programa y los requerimientos del Comité de Graduación Individual, puede contactar los coordinadores del EPISD mediante el correo: [email protected] o mediante el teléfono (915) 230-2081.

