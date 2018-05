Es Trump 'Rey de la Deuda'

Washington— Nueve años antes de que se postulara para presidente, la empresa de Donald Trump gastó más de 400 millones de dólares en efectivo en nuevas propiedades —incluyendo 14 transacciones pagadas al contado, sin pedirle prestado a los bancos— durante una racha de adquisiciones que desafiaron las prácticas de la industria inmobiliaria y la propia historia de Trump como el “Rey de la Deuda”, como se describió a sí mismo.El enorme derroche de efectivo de Trump, que fue rastreado a través de registros públicos y aquí se describe públicamente por primera vez, aporta un nuevo vistazo a la empresa privada del presidente, que ha ofrecido pocos detalles acerca de sus finanzas.Eso demuestra que Trump tuvo acceso a mucho más dinero del que anteriormente se tenía conocimiento, a pesar de haber tenido una serie de bancarrotas comerciales y del desplome de la industria inmobiliaria durante la Gran Recesión.¿Por qué, el “Rey de la Deuda”, como se catalogó a sí mismo en unas entrevistas, se alejó de esa estrategia, desafiando la sabiduría inmobiliaria de que no es inteligente arriesgar mucho dinero propio en pocos proyectos?¿Y de qué manera Trump —quien tenía dinero invertido en inmuebles y edificios— obtuvo tanta liquidez para hacer todas esas adquisiciones?Desde el exterior, es difícil evaluar cuánto dinero en efectivo tenía a la mano la Organización Trump.Eric Trump, el hijo del presidente que lo ayuda en el manejo de la empresa, le comentó a The Washington Post que no utilizaron efectivo para adquirir las 14 propiedades, que los recursos provinieron de inversionistas externos o de la venta de importantes activos de la Organización Trump.Eric Trump aseguró que los negocios existentes de la empresa —edificios comerciales en Nueva York, contratos para permitir que el nombre de Trump fuera usado en hoteles y ropa— produjeron tanto dinero que los Trump pudieron gastar ese flujo de recursos.“Él tuvo un increíble flujo de efectivo y logró construir una increíble riqueza”, dijo Eric Trump.“No tuvo que pensar en pedir prestado en cada transacción. Invertimos en nosotros mismos”.Agregó: “Es un lujo muy agradable el poder hacerlo”.Las compras en efectivo empezaron con un inmueble valuado en 12.6 millones de dólares situado en Escocia en el 2006. En los siguientes dos años, compró dos casas en Beverly Hills. Luego cinco clubes de golf a lo largo de la Costa Este y un viñedo en Virginia.Las inversiones más importantes en efectivo fueron al final, un año antes de que Trump anunciara su postulación a la presidencia.En el 2014, pagó un total de 79.7 millones de dólares por grandes campos de golf en Escocia e Irlanda.Desde entonces, esos clubes han perdido dinero aunque Trump los renovó, teniendo que invertir 164 millones de dólares en efectivo para que siguieran funcionando.Ese enorme gasto ocurrió en un momento en que sus negocios dependían mayormente de una sola e importante institución financiera para sus nuevos créditos el Deutsche Bank, que le otorgó un financiamiento por 295 millones de dólares para llevar a cabo importantes proyectos en Miami y Washington.Eric Trump comentó que su padre no se vio forzado a utilizar una estrategia de comprar todo en efectivo, ya que podía pedir más dinero prestado si quería. Aunque generalmente no se sentía complacido de solicitar créditos, dijo Eric Trump, después de tener que enfrentar adeudos no pagados a principios de los años 1990.“Sin duda, esas lecciones cambiaron nuestro enfoque en los negocios y la naturaleza conservadora de hacer negocios actualmente”, aseguró Eric Trump.Usualmente, los inversionistas en bienes raíces no adquieren grandes propiedades sólo con dinero. Encuentran socios para invertir y bancos para que les presten. Eso permite que los inversionistas amplifiquen su poder de compra e incrementen las probabilidades de tener utilidades más grandes.“En cuanto a las empresas inmobiliarias privadas, básicamente les gusta usar la mayor cantidad de deuda que sea posible. El único freno es puesto por las instituciones de crédito, que no desean prestar demasiados recursos”, comentó David Geltner, profesor de Finanzas Inmobiliarias del Instituto Tecnológico de Massachusetts.Expertos en la industria dijeron que evitar los créditos puede aliviar el riesgo a las empresas inmobiliarias y eso les permite maniobrar más rápidamente.Sin embargo, dijeron que ese enfoque es usualmente utilizado por inversionistas acaudalados que tienen mucho efectivo y que no están enfocados en maximizar el dinero que ganan en una propiedad o por empresas que no están tratando de minimizar el pago de impuestos debido a que los intereses de las amortizaciones de la hipoteca usualmente son deducibles de impuestos.Aunque hicieron notar que las empresas que tienen problemas para obtener créditos también utilizan efectivo.Particularmente cuando tratan de desarrollar importantes proyectos, las empresas inmobiliarias privadas usualmente piden prestado. “Yo creo que al final de cuentas, uno siempre quiere adquirir cierta deuda”, comentó Ed Walter, profesor de Bienes Inmuebles de la Universidad Georgetown y ex director de Host Hotels, que tienen más de 100 hoteles en varias marcas.