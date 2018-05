Todo anuario escolar es atesorado por los recuerdos que trae consigo a diferentes generaciones de estudiantes en el país, pero el más reciente editado por la clase de periodismo de la Austin High School será más que memorable.La Scholastic Press Association reconoció a la publicación Round Up de la Austin High School de El Paso, como la segunda mejor entre las escuelas del país, tras revisar los miles de propuestas postuladas por instituciones educativas.“Es un logro y satisfacción muy grande, todo detrás de un gran esfuerzo que recae en el trabajo de los estudiantes”, comentó Jessi Almanzar, maestra de Periodismo de la AHS, y consejera en el proyecto.La publicación Round Up hace un compendio del curso lectivo en la institución que pertenece al Distrito Escolar Independiente de El Paso, y este reconocimiento es el mejor que se ha obtenido para una publicación de esta frontera.De hecho, al anuario “Hoofbeats” de la Burgues High School también fue reconocido en el décimo sitio entre los mejores, situación que da más relace al trabajo editorial que se hace en El Paso, ya que AHS y BHS son las únicas reconocidas y que pertenecen en el estado de Texas.El primer lugar fue obtenido por el anuario “Wings” de la Arrowhead Christian Academy de Redlands, California, en un listado conformado por instituciones de California, Arizona, Missouri y Pensilvania, así como 2 representantes de El Paso, Texas.“La escuela que ganó el primer lugar es una academia cristiana privada en California, que es como pensar en los Patriotas de Nueva Inglaterra en el mundo de los anuarios escolares”, dijo Almanzar al comparar el logro de su equipo de trabajo con el exitoso equipo de la NFL.Un equipo que fluctúa de 25 a 30 estudiantes, fueron los responsables de escribir los textos, tomar las fotografías, diseñar las páginas y entregar la edición terminada del Round Up.Cada año el tema de Round Up es diferente, y el anuario que fue premiado, el editado el año pasado, lleva el nombre TRUE.“El tema TRUE (cierto) se escogió con el afán de promover el ser verdaderos, ser auténticos en todo lo que hagan”, sostuvo Almanzar.“Priscilla Gómez y Aliana Contreras son las editoras en jefe, de hecho una de nuestras editoras es originaria de Ciudad Juárez y su esfuerzo es buen reconocido porque aún está perfeccionando su dominio del idioma inglés”, dijo Almanzar.Gómez es un ejemplo de tenacidad en el estudio de un nuevo idioma, ya que ella llegó a los Estados Unidos tras cursar la escuela primaria en Ciudad Juárez.“Usualmente tenemos a bastantes alumnos que no hablan inglés en nuestro equipo, esto varía año con año, pero al pertenecer a la clase de periodismo les ayuda a integrarse a la cultura escolar de los Estados Unidos”, afirmó la maestra.El valor editorial de Round Up, así como el de los anuarios escolares, es a decir de Almanzar un punto de apoyo para que los estudiantes de origen extranjero se familiaricen tanto con la vida estudiantil en sus escuelas, como a las tradiciones del país donde ahora residen.“Nuestro objetivo es informar a más padres y estudiantes sobre la tradición de los anuarios en las escuelas estadounidenses, ya que muchos padres, especialmente de Juárez, no saben el valor de los anuarios y de su contenido”, sostuvo la educadora.Aunque el contenido del anuario Round Up es primordialmente en inglés, existe una página dedicada a la Club “Inglés como Segunda Lengua” (ESL, English as a Second Language).“Este grupo de estudiantes está enfocado en quienes están haciendo la transición o cambiándose principalmente de Ciudad Juárez, y nosotros los acompañamos para apoyarles en esas dificultades que pueden tener al llegar a un país diferente, y tener que aprender un nuevo idioma”, afirmó Almanzar.