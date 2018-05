Temen adolescentes balaceras en sus escuelas

A nivel nacional la mayoría de adolescentes se muestran preocupados por la posibilidad de que ocurra un tiroteo en sus propias escuelas, de acuerdo a una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew (PRC), preocupación que existe incluso en El Paso.Dicha tendencia se registró en todo el país, después de los hechos ocurridos en una escuela de Parkland, Florida, donde 17 personas perdieron la vida.Tal sentir es palpable entre los estudiantes y la mayoría de los padres de familia, de acuerdo al sondeo del PRC que fue realizado entre adolescentes de 13 a 17 años y padres con hijos del mismo rango de edad.“Las tragedias ocurridas en escuelas en Parkland, Columbine y Newtown fueron ataques al sistema educativo que debemos tomar muy en serio”, dijo en una declaración Gustavo Reveles, vocero del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD).“Las lecciones aprendidas en esos casos nos han ayudado a mejorar nuestro plan de respuestas a casos de emergencias”, afirmó el portavoz a El Diario.Aunque afortunadamente no se han detectado hechos de sangre por la portación de armas de fuego en las escuelas locales, los sistemas de emergencia y de aseguramiento de las instalaciones (lock down) han mostrado ser eficientes, aunque el temor persiste entre estudiantes, maestros y padres de familia.“Mi hija y yo hemos hablado de estas situaciones, especialmente cuando ocurrió el ‘lock down’ en su escuela, cuando había policías afuera y ella me mandaba textos con su teléfono diciéndome que estaba asustada, fue entonces que rezamos juntas”, dijo Rocío Gómez, madre de una estudiante junior de la Austin High School.Los hechos relatados por Gómez se refieren a la alerta ocurrida el pasado 18 de mayo del 2017, cuando los servicios de emergencia recibieron reportes de que un hombre armado se encontraba en las inmediaciones de la escuela.Tras varias horas de alerta y búsqueda, donde ninguna persona pudo salir o entrar a las instalaciones de la escuela, al final las autoridades de EPISD declararon que después de una exhaustiva revisión en todo el plantel se podían garantizar la seguridad en la escuela.“Dicen que las armas matan gente, pero no son las armas, es la gente que mata a otra gente pues las armas no se manejan solas”, dijo por su parte Joaquín, estudiante del décimo grado en la Burges High School de El Paso.“Yo pienso muy similar a mi hijo”, dijo Graciela, madre del estudiante de la Burges High School. “Hemos platicado y tampoco estamos de acuerdo en que se les den armas a los maestros, ya que si hay tal violencia ¿para qué les van a dar armas? La violencia no se combate con violencia”, sostuvo.Por su parte Ernesto, estudiante de noveno grado de la Hanks High School se dijo poco preocupado de que un hecho de violencia con armas de fuego pase en su escuela.“No tengo miedo pues en cualquier lugar puede pasar una desgracia”, sostuvo el estudiante.“Simplemente no me meto en problemas con nadie, respeto a mis compañeros y sobre todo no hay que hacerle bullying (acoso) a nadie, creo que esa es la raíz del problema”, afirmó el adolescente paseño.Sin embargo, María, la madre del estudiante, se dijo muy preocupada cada que deja a sus hijos en la escuela.“Siento miedo e inseguridad, pues me pongo a pensar en todos los jovencitos que han perdido la vida de esa manera y obvio pienso en mis hijos; tristemente no creo que la prohibición de armas sea la solución pero si los valores que traen desde la casa”, señaló la ama de casa.El sondeo del PRC reveló que al 57 por ciento de los jóvenes encuestados les preocupa la posibilidad de que ocurra un tiroteo en su escuela, y que uno de cada cuatro dice estar muy preocupado. Alrededor de tres de cada diez (29 por ciento) dicen que no están demasiado preocupados por esto, y solo el 13 por ciento dice que no están para nada preocupados.Cabe mencionar que entre los estudiantes con raíces hispanas la tendencia fue mayor, ya que 37 por ciento se dijeron muy preocupados y 36 por ciento algo preocupados, lo que equivale a un 73 por ciento de esta población.La encuesta del PRC se llevó a cabo entre marzo y abril del 2018, posterior al tiroteo ocurrido el 14 de febrero en la Marjory Stoneman Douglas High School, donde además de los 17 fallecimientos 12 personas resultaron heridas.Los datos arrojados por el sondeo mostraron que incluso los padres de familia con menores ingresos son precisamente quienes más preocupación guardan ante posibles balaceras en las escuelas de sus hijos.La tendencia revela que 24 por ciento de los padres encuestados dijo estar muy preocupado, y 39 por ciento algo preocupados, es decir un 63 por ciento del total.En tanto, se mostró que entre aquellos padres con ingresos menores a los 30 mil dólares el 36 por ciento estaba muy preocupado, y 46 por ciento algo preocupado, para totalizar un 83 por ciento de este segmento.Por su parte los padres de familia que perciben ingresos mayores a 75 mil dólares, el 17 por ciento se mostró muy preocupados, y el 36 por ciento algo preocupado, es decir un 53 por ciento, de acuerdo a las cifras vertidas por la investigación del PRC.Además de ser considerada una de las ciudades más seguras del país, El Paso cuenta con un esquema de seguridad en sus distritos escolares que busca atenuar la preocupación de estudiantes, maestros y padres de familia.“Nuestro sistema de seguridad es uno de los mas avanzados en el área, y los estudiantes practican evacuaciones y respuestas a emergencias frecuentemente”, afirmó Reveles en una declaración de EPISD.“Creemos que los planteles de EPISD son lugares seguros y que nuestros oficiales de policía y seguridad están preparados para responder a cualquier emergencia”, sostuvo Gustavo Reveles.La autoridad escolar se dijo consciente de que todo programa preventivo es perfectible, y que mantienen una comunicación en las aulas con respecto al problema que cunde a nivel nacional.“Pero seguimos aprendiendo y actualizando nuestros planes para poder proveer un lugar de aprendizaje adecuado para nuestros alumnos”, subrayó el vocero de EPISD.