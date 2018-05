Pahoa, Hawái – La cantidad de viviendas destruidas por el volcán Kilauea de Hawái ascendió a nueve ayer, cuando los científicos informaron que la lava arrojaba más de 200 pies (61 metros) al aire, y algunas de las más de mil 700 personas evacuadas se prepararon para el posibilidad de que no regresen por bastante tiempo.Las autoridades de Hawái dijeron que las casas diezmadas se encontraban en la subdivisión de Leilani Estates, donde la roca fundida, el gas tóxico y el vapor han estado estallando a través de las aberturas en el suelo creado por el volcán Kilauea. Brillantes columnas de lava han disparado cientos de metros en el aire en los puntos, dijeron las autoridades, y cintas de roca negro y naranja se han enroscado en las carreteras.Y no se sabe cuándo podría detenerse o qué tan lejos podría llegar."Hay más magma en el sistema en erupción. Mientras exista ese suministro, la erupción continuará", dijo la vulcanóloga del Servicio Geológico de EU, Wendy Stovall el domingo por la mañana.O, como la creencia hawaiana tradicional lo tendría, todo depende de Pelé, la diosa del volcán. Folklore dice que ella reside en Kilauea, y los nativos hawaianos no son los únicos residentes que la crían."Tienes que preguntarle a Pelé", dijo Steve Clapper cuando se le preguntó si tenía alguna idea de cuándo volvería a su casa en Leilani Estates.Clapper tuvo que amontonar a su enferma madre de 88 años en un automóvil y marcharse poco después de escuchar un ominoso ruido detrás de la casa. Él cree que vio su techo aún en pie en las fotos de la zona, pero no puede estar seguro. Aún así, el nativo de California se mostró optimista al evaluar su situación."¿Qué puedes hacer? No tienes control sobre eso", dijo Clapper mientras comenzaba su día en un refugio de evacuación cercano. "Pelé es el jefe, ¿sabes?"Cherie McArthur se preguntó qué pasaría con su granja de nueces de macadamia en Lanipuna Gardens, otro vecindario evacuado cerca de Leilani Estates. Una de las primeras cosechas del año había sido planeada para este fin de semana."Si perdemos nuestra granja, no sabemos a dónde vamos a ir. Pierde sus ingresos y pierde su hogar al mismo tiempo", dijo McArthur, quien tuvo la granja durante unos 20 años. "Todo lo que puedes hacer es rezar y esperar y tratar de obtener toda la información que puedas".Alrededor de 240 personas y 90 mascotas pasaron la noche del sábado en refugios cercanos, dijo la Cruz Roja Americana.Las autoridades tienen la intención de permitir que algunos residentes regresen brevemente el domingo para buscar mascotas, medicamentos y documentos, aunque la portavoz del condado de Hawái, Janet Snyder, advirtió que los planes podrían cambiar con la cambiante situación. El número de fisuras de ventilación en el vecindario creció durante la noche de ocho a 10, dijo Stovall, aunque algunos se han calmado en varios puntos. A pesar de todo, los científicos de USGS esperan que las fisuras sigan vomitando.Eventualmente podrían consolidarse en un poderoso respiradero, como ha sucedido en algunas erupciones previas en Hawái, dijo Stovall.Kilauea (uno de los volcanes más activos del mundo) ha estado en erupción continuamente desde 1983. El Observatorio del Volcán de Hawai del USGS emitió un aviso a mediados de abril de que había indicios de aumento de la presión en el magma subterráneo, y se podría formar un nuevo respiradero en el cono o en lo que se conoce como East Rift Zone. Leilani Estates se encuentra a lo largo de la zona.El suelo del cráter comenzó a colapsar el lunes, provocando terremotos y empujando la lava hacia nuevas cámaras subterráneas que la llevaron hacia Leilani Estates y las comunidades cercanas. El terremoto más grande de Hawái en más de 40 años, un temblor de magnitud 6.9, golpeó el área el viernes.Puso el auto de Michael McGuire balanceándose en su entrada, sacando cosas de sus estantes y rompiendo vidrios en sus gabinetes en un área cerca de Leilani Estates.Esperaba ver su casa el domingo. Pero se dio cuenta de que era demasiado pronto para estar seguro de cuándo, o si, estaría a salvo de la lava en movimiento."Soy algo fatalista: si sucede, sucede", dijo. "Y estoy disfrutando la vida aquí, así que sabes, aguantas muchas cosas aquí. Esta es una de ellas".

