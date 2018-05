Se tambalea candidata por la gubernatura de Texas

Austin, Texas — Texas no ha elegido a un gobernador demócrata en 28 años, pero tampoco ha visto a una candidata como Lupe Valdez: una pionera sheriff hispana, declarada gay e hija de agricultores migrantes que creció piscando ejotes con sus padres.Pero en vísperas de un desempate el próximo 22 de mayo, una inestable presentación de Valdez ha convencido a algunos demócratas que ya han visto demasiado, incluyendo un grupo a favor de los derechos LGBT y activistas hispanos. Ambos se han distanciado de su radical campaña y en su lugar patrocinaron a Andrew White, hijo de un ex gobernador de Texas que intenta atraer a aquellos votantes que él llama “republicanos razonables”.El que Texas se torne demócrata en el 2018 podría ser la fantasía de sólo algunos creyentes de verdad, pero incluso la paciencia de estos está siendo puesta a prueba por lo que los demócratas ven como dos opciones imperfectas: Valdez, la ex sheriff del condado de Dallas que en veces ha mostrado una falta de profundidad en la política, o White, un centrista que nunca ha ocupado un cargo público y que personalmente se opone al aborto, pero dice que no intentará imponer sus creencias sobre la ley.Ninguno espera poder contender seriamente con el gobernador republicano, Greg Abbott, quien busca reelegirse para un segundo periodo de mandato, y su desempate, de tan bajo voltaje, por la candidatura tiene a los demócratas más enfocados en Beto O’Rourke, el congresista que busca derrocar al republicano Ted Cruz en el Senado de Estados Unidos.“Me siento muy triste de que no son más dinámicos de lo que son. No creo que tengamos ni la más pequeña esperanza de ganar”, dijo Kim Canseco, de 61 años, quien vestía una camiseta de O’Rourke en una reciente reunión en el ayuntamiento con los candidatos demócratas.Valdez, de 70 años, fue sheriff del séptimo sistema penitenciario más grande en Estados Unidos por 12 años. Ella sería la primera hispana nominada para la gubernatura en la historia de Texas, cuatro años después de que Wendy Davis perdiera por 20 puntos a pesar de su perfil de celebridad nacional y robusta recaudación de fondos, una derrota que desanimó a otros demócratas de mayor renombre en Texas de querer lanzarse por el puesto de gobernador en esta ocasión.Valdez no es una candidata de renombre y no tiene dinero. Ella se llama a sí misma la candidata de la ley y el orden que pasó tres días en confinamiento solitario en un monasterio decidiendo si se lanzaría por la gubernatura.Tanto ella como White han despotricado contra Abbott, quien fue el único gobernador en Estados Unidos el año pasado en abogar por un “proyecto de ley en torno al uso de los baños públicos”, poniendo en la mira a las personas transgénero, y que finalmente fue anulado en el Legislativo estatal.Pero Valdez ha metido la pata en los asuntos más básicos de política, incluyendo el haberle dicho al consejo editorial de Dallas Morning News que ella no sabía si Texas había gastado ocho millones u ocho mil millones de dólares en seguridad fronteriza. Fueron alrededor de 800 millones de dólares. Y esta semana, fue el blanco de críticas por su récord de inmigrantes bajo custodia en sus cárceles en Dallas.Cuando se le pidió en el ayuntamiento que defendiera su cooperación con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Valdez respondió a la pregunta de manera superficial y se mostró impaciente con los reporteros cuando la presionaron después en torno al mismo tema. Sus respuestas decepcionaron a los hispanos más jóvenes entre la multitud, entre los cuales había adolescentes cuyos padres habían sido deportados.El fórum fue patrocinado por un grupo de activistas hispanos llamado Jolt, el cual no quedó satisfecho con las respuestas de Valdez, por lo que mejor decidieron apoyar a White, a pesar de sus inquietudes sobre una compañía, de la cual es propietario, llamada Geovox Security, la cual fabrica tecnología para la seguridad en la frontera.White ha dicho que se deslindará de la compañía, cuyo sitio web incluye un artículo en el que se dice que el equipo que la compañía fabrica evitó que “inmigrantes clandestinos” entraran al Reino Unido.“Nos hubiera encantado apoyar a la primera candidata hispana para la gubernatura”, dijo Cristina Tzintzun, directora ejecutiva de Jolt. “Ella tenía poder de verdad cuando fue sheriff de Dallas para lograr cambiar las cosas. Pero optó por trabajar de la mano con ICE”.Valdez impugnó dicha caracterización y señaló a los grupos más grandes que la han patrocinado, incluyendo a Planned Paretnhood, la Federación Americana del Trabajo y Organizaciones Industriales del Congreso de Texas (AFL-CIO) y al brazo político de Equality Texas, un grupo estatal a favor de los derechos LGBT.“He intentado hacer muchas cosas en mi posición para ayudar a la inmigración”, dijo Valdez. “Pero sólo puedo estar del lado de la ley. Soy la candidata de la ley y el orden. Soy una persona que se apega a la ley y al orden. No puedo ir en contra de la ley. Y si lo hiciera, eso le haría mucho daño a mi condado”.Matt Angle, un estratega demócrata que fue asesor de Davis durante su campaña en el 2014, dijo que la campaña claramente ha sido una constante lucha, pero no cree que las opciones de los demócratas para gobernador lleguen a afectar a O’Rourke, quien ha superado a Cruz en la recaudación de fondos.O’Rourke no se ha puesto del lado de nadie en la contienda por la gubernatura. “El verdadero poder e ímpetu este año no vendrá de arriba. Vendrá desde las bases populares hacia la cima”, dijo O’Rourke. “No me preocupa para nada”.