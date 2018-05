San Elizario, Texas— Esta población –antigua sede del Condado y más antigua que El Paso– se pinta de verde, blanco y rojo en celebración de la cultura mexicana. A lo largo del fin de semana –tanto sábado como domingo– el Centro Histórico estará repleto de actividades, música y cultura.Cada año el Consulado de México en El Paso realiza su Fiesta Mexicana para conmemorar el aniversario de la Batalla de Puebla, en la que el 5 de mayo de 1862 las fuerzas al mando del general Ignacio Zaragoza derrotaron al ejército francés, frenando el avance de las fuerzas invasoras.La Fiesta Mexicana se ha realizado en diversas locaciones de la región, como la ciudad de Socorro. Ahora le toca a San Elizario, una comunidad que mantiene el sabor histórico de cuando esta región fue sede de misiones católicas.“Una de las razones por las que se realizó el convivio en San Elizario es porque el Consulado de México busca llegar a otras comunidades, no sólo El Paso. San Elizario es un lugar al cual la gente responde muy bien y aparte estamos en un sitio histórico, y eso le da una doble oportunidad a la gente”, dijo Jazmín Quezada, una de las coordinadoras del evento.Este año, a diferencia de las demás celebraciones, se integraron los juegos estilo carnaval, los cuales fueron un éxito con los pequeños. Además participaron grupos musicales y había comida y antojitos mexicanos para todos los gustos.“Este es un festejo muy mexicano, todo es referente a la celebración de la Batalla de Puebla en el 5 de mayo, todo es folclor, todo es México, y se vive un ambiente muy padre y familiar”, agregó Quezada.El evento continúa el día de hoy desde las 11 de la mañana hasta las 11:30 de la noche y no hay costo de ingreso.El reverendo Vivert Skeete, presidente del Club de Leones de Eastlake, dijo estar orgulloso de formar parte de una comunidad que reconoce y celebra su cultura.“Lo mejor de todo esto es que la región no tiene miedo de celebrar sus raíces culturales, en especial dentro de este clima político en el que vivimos. Estamos felices de formar parte de esta celebración”, comentó.Skeete explicó que este tipo de festividades le permite al Club apoyar a su comunidad y demostrar que están orgullosos de su herencia cultural e historia.“La batalla que fue ganada el 5 de mayo no fue una batalla ordinaria, llegaron los franceses, ellos tenían mejores armas, soldados mejor entrenados, los soldados mexicanos de aquel entonces lucharon con agallas y un gran corazón, ingredientes que pueden llevar a la victoria”, contó.

