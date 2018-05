'Dolor de cabeza' por cierre en I-10

[email protected]

Como era de esperarse el cierre de 57 horas de la sección de Sunland Park de la Interestatal-10 (I-10) causó complicaciones viales para los conductores, algunos de los cuales calificaron las esperas en las filas como un “dolor de cabeza”. Con largas filas de vehículos particulares y comerciales agrupándose a paso lento para llegar a los desvíos programados.El cierre forma parte de una obra del Departamento de Transporte de Texas en El Paso (TxDOT) para desinstalar por secciones unas vigas de metal que pasan por encima del I-10 como parte del proyecto GO10, que busca crear carriles laterales para desfogar el tráfico en la autopista entre Executive Center y Sunland Park.“Estuvo muy agitado porque había mucho tráfico, pero al momento de querer tomar otras vías no había muchas opciones y la verdad me perdí. Para poder llegar a un restaurante en Sunland Park no sabia en qué salida bajarme o cuál iba a estar disponible”, dijo la automovilista Karina Moreno.Moreno, como muchos, quedó atrapada en tráfico en la recién construida salida de Sunland Park.Los cierres totales se dividieron en tres fines de semana –comenzando con este– para asegurar la demolición de la estructura antigua. No obstante estos cierres, desvíos y amontonamientos viales causan dolores de cabeza para conductores, quienes trataron de utilizar vías alternas como la calle Mesa, pero fueron vistas con bastante tráfico.La calle de Doniphan –que enlaza a El Paso con Sunland Park y otras comunidades como Vinton y Canutillo– también mostró un incremento en la cantidad de congestionamiento, ya que conductores creyeron que esta vía menos habituada otorgaría un respiro al resto del tráfico.La segunda semana con un cierre de 57 horas será del viernes 11 de mayo de 9 p.m. a lunes, 14 de mayo a las 6 a.m. La calle de Sunland Park a nivel I-10, así como Sunland Park Drive desde Mesa Hills a Paisano, estarán cerradas.“Para que podamos terminar el proyecto GO10 tenemos que quitar el antiguo puente y conector directo de Sunland Park. Lo que pasará es que vamos a demoler el puente y cambiaremos todo el tráfico a uno de los nuevos puentes temporalmente”, dijo Bob Bielek, ingeniero de distrito de TxDOT.Al demoler el puente los trabajadores del departamento podrán colocar grúas que son necesarias para remover las vigas de acero, las cuales tienen que ser cortadas en secciones de 30 pies durante la segunda semana.“Finalmente la tercer semana es de reserva, la razón es porque aquí en El Paso no podemos depender del clima, y para mover estas vigas en medio de los dos puentes nuevos se requiere de tiempo y que el viento no esté tan fuerte. La tercera semana es por si no podemos finalizar la obra durante la segunda semana”, añadió el ingeniero.La tercera semana de cierre de 57 horas será el viernes, 18 de mayo a partir de las 9 p.m. hasta el lunes, 21 de mayo a las 6 a.m.Bielek explicó que el propósito de realizar esta obra durante el verano es porque se anticipa menos tráfico por el periodo vacacional. El objetivo del departamento es completar lo más que se pueda del proyecto para antes del Día de Acción de Gracias y las fechas decembrinas.“Lo que queremos hacer es entrar en la zona, realizar todo lo que tengamos que hacer y salir antes de que empiece la época de ventas navideñas, nuestra fecha potencial para tener todo de vuelta en operación es antes de Black Friday (viernes, noviembre 23)”, concluyó.Para conocer la lista completa de vías afectadas visite el sitio web de http://www.txdot.gov