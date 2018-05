Aquellos que no lograron pasar los exámenes estandarizados estatales que se implementaban en las preparatorias a lo largo de Texas, —denominados anteriormente TAKS—, tendrán una oportunidad más para obtener el diploma de High School.José Rodríguez, senador estatal por el Distrito 29, —representante de la región de El Paso—, detalló que después de varios años, la legislatura de Texas comenzó a notar la preocupación de estudiantes que no lograban aprobar los entonces 15 exámenes, los cuales eran obligatorios para obtener el documento de culminación.“Esta es una nueva legislación en el estado en donde se le brindará una oportunidad a los antiguos estudiantes de preparatoria que no obtuvieron su diploma, debido a que no lograron aprobar los exámenes estatales”, comentó Rodríguez.Detalló que, en la región de El Paso, se estiman unos 19 mil jóvenes afectados que no cuentan con un diploma de preparatoria, debido a que no lograron aprobar las pruebas estatales.“Muchos de ellos, no es que no fueran buenos estudiantes”, dijo Rodríguez a El Diario de El Paso.Los nervios, estaban enfermos o la preocupación fueron factores importantes que se comprobaron como relevantes para contestar los exámenes, razones que no tienen nada que ver con el conocimiento o la capacidad académica, comentó el senador.Los entonces estudiantes que cursaron la preparatoria del 2003 al 2012, podrán presentarse ante un comité educativo, (IGC) a partir de este mes de mayo, el cual deducirá si se otorga o no el diploma al interesado. El comité se integra por un administrador o director, un maestro, un consejero y un padre de familia.En el 2013, la legislatura redujo el número de exámenes de Texas de evaluación y preparación académica, (TAKS). De ser 15 se bajó a sólo 5 exámenes y ahora se les conoce como los exámenes (STARR). Estas pruebas son las que actualmente se aplican a los estudiantes de preparatoria.Se trabajó con estudiantes por medio de cursos y diversos estudios, en donde se logró comprobar que eran merecedores de un diploma de preparatoria, pero simplemente no podían pasar el TAKS, destacó el funcionario.Por lo que en la última sesión legislativa se modificó el proyecto de ley 463 del Senado, misma que autoriza que los IGC, mediante puntos a revisión, como buenas calificaciones, desenvolvimiento en áreas extracurriculares y buenas recomendaciones pueden obtener el diploma.Rodríguez aseguró que esta ley proporcionará mejores y más oportunidades laborales a miles de personas que no lograron aprobar los exámenes estandarizados.“Estamos trabajando directo con los distritos escolares, con la Agencia de Educación de Texas, (TEA, por sus siglas en inglés), y con las escuelas chárter para implementar los comités”, expresó.El primer paso para aquellos interesados, es comunicarse a la escuela en donde cursaron la preparatoria y expresar que cuentan con el interés de conseguir su diploma. Después, recibirán una cita con el comité que evaluará al interesado y decidirá si se le otorga o no el diploma de preparatoria.Debemos proteger a los estudiantes de Texas de ser penalizados por las pruebas estandarizadas y garantizar nuevas oportunidades para los que demuestren logros educativos. Este es un gran paso en reforma educativa, concluyó Rodríguez.