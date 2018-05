Mantiene la fe en recuperar su vida

[email protected]

Por más de dos décadas Daniel Villegas ha tenido que aprender a vivir con el peso de cargar en sus hombros la acusación de haber cometido un supuesto doble homicidio, por el que estuvo preso, aunque recuperó su libertad cuando se demostró que lo obligaron a declararse culpable.La semana pasada, la Suprema Corte de Texas dictaminó que procede un tercer juicio por el mismo caso en contra del paseño, pero que la Fiscalía de Distrito no podrá presentar como pruebas unas grabaciones de conversaciones telefónicas de Villegas en la cárcel.La posibilidad de pasar una tercera vez ante la Corte no hace feliz a Daniel, ya que asegura que es demasiado estrés para él y su familia, pero lo asume como una buena posibilidad.“No quiero ir a otro juicio, ya estoy fastidiado y es mucho estrés para mi familia y para mí, pero si esa es la única manera de terminar con todo estoy listo para ir”, comentó Villegas.En 1993 cuando Villegas tenía 16 años, fue señalado como el presunto responsable de matar a tiros a Robert England y Armando Lozano.Por ello en 1994 fue llevado a juicio, pero este se declaró como nulo luego de que el jurado no pudiera llegar a un veredicto sobre su culpabilidad o inocencia.Un año después, la Oficina del Fiscal del Distrito de El Paso preparó un segundo juicio, en esta ocasión fue encontrado culpable de homicidio capital, luego que la fiscalía presentara un video donde Villegas confesaba su supuesta culpabilidad y recibió automáticamente una condena de cadena perpetua.Dicha sentencia fue apelada por Villegas y en 2014 fue puesto en libertad, tras pasar 19 años en prisión y pagar una fianza de 50 mil dólares.Pero esto no fue impedimento para que Villegas, de 41, encontrara el amor y formara una familia con su actual esposa, de quien ha recibido apoyo incondicional.“Conocí a mi esposa en 2012, cuando ya estaba en la cárcel. Ella me mandó una carta y desde ahí empezamos nuestra relación y ella todo el tiempo me dijo que tuviera fe porque yo iba a salir de ahí”, dijo Villegas en entrevista con El Diario de El Paso.Luego de salir de prisión hace cuatro años, Villegas decidió casarse con su novia y tratar así de comenzar de nuevo y darle sentido a su vida.“Cuando salí y me junté con mi esposa, fue muy bueno porque ella me ayudó mucho y luego tuvimos a nuestro hijo y eso de verdad me dio fuerzas para seguir”, comentó.Además del niño de 2 años y medio que tuvo con su esposa, Villegas también es padre de una hija de 23, fruto de su otra relación y considera a la hija de su mujer como suya.Aunque esto no es todo ya que Villegas es abuelo de un niño de un año y medio y el próximo mes de julio se convertirá en padre por tercera vez.“Cuando mi esposa me dijo que íbamos a ser papás otra vez, pensé que soy muy viejo para ser padre, pero luego recordé soy muy joven para ser abuelo”, indicó entre risas.Villegas mencionó que a pesar de estar trabajando para la compañía constructora del empresario John Mimbela, quien lo ha ayudado durante este difícil proceso, él trata de ser un hombre hogareño y no dejar que el trabajo lo absorba.“Yo ahorita solo quiero ser un buen esposo, papá y abuelo; me gusta pasar tiempo con mi familia y así poder cuidar a mis hijos y mi nieto”, explicó.Desde que abandonó la prisión, Villegas ha estado en espera de un posible tercer juicio, el cual parece estar muy cera, luego de que la Corte de Apelaciones Criminal de Texas revisara su caso, y determinara que podría haber un nuevo juicio pero prohibió a la fiscalía usar ciertas evidencias.Joe Spencer, abogado de Villegas indicó que esta resolución de la Corte, los pone un paso más cerca para hacerle justicia a su cliente.“Este es el primer día en el que vemos que la justicia para Daniel Villegas está más cerca”, expresó el abogado.Spencer comentó que el que la Corte haya indicado que nunca debieron haber aceptado el caso porque había información engañosa, para él dice mucho.Esto debido a que en 2014 el juez Sam Medrano de la Corte del Distrito 409 de El Paso, ordenó que la confesión grabada de Villegas no fuera admitida en el tercer juicio por considerar que los detectives violaron los derechos civiles del acusado al intimidarlo para confesar su supuesta culpabilidad en el crimen.La decisión del juez obligó a la fiscalía a basar su caso en las más de 30 llamadas telefónicas que Villegas hizo desde la cárcel, en las cuales presuntamente el hombre confiesa el crimen y planea con Mimbela sobornar a testigos para obtener un testimonio favorable.La defensa de Villegas catalogó estas llamadas como “no conspiratorias”, además agregó que el empresario no cometió ningún delito al ofrecer dinero a cambio de información.Ante este argumento, en enero de 2015 el juez falló a favor de los abogados de Villegas y no aceptó que la fiscalía las presentara como evidencia, diciendo que eran irrelevantes al ser catalogadas como “rumores”.Por lo que la fiscalía apeló primero ante la Octava Corte de Apelaciones de Texas y luego con la Corte de Apelaciones Criminal de Texas para que revisaran el caso y admitirán las llamadas y confesión de Villegas como evidencia, pero ambas cortes mantuvieron la disposición de Medrano.Spencer aseguró que tras la decisión de corte pedirán que se realice un tercer juicio lo más pronto posible porque les urge que el caso se resuelva, ya sea que un jurado lo declare inocente o que la Corte quite los cargos contra su cliente.Villegas mencionó que cuando su abogado le dijo lo que la Corte de apelaciones había decidido, su primera reacción fue ir a la iglesia.“(Spencer) me dijo que le ganamos la pelea a la Corte y lo primero que quise hacer fue ir a la iglesia a dar gracias a Dios”, manifestó.El hombre indicó que una de las más emocionadas con la noticia fue su esposa, quien no pudo contener las lágrimas.“Mi esposa comenzó a llorar de felicidad y me dijo que ella me había dicho que Dios me iba a ayudar en esto y que no me dejaría volver a la cárcel”, dijo.Expresó que la comunidad se ha solidarizado con su causa y que le agrada el ser reconocido y apoyado.“Gracias a todo El Paso por el apoyo que me han dado. A veces cuando salgo la gente se me acerca y me dice ‘se de tu historia y que bueno que saliste, estamos contigo’ y todo eso me da mucho gusto y muchas fuerzas de salir adelante”, concluyó.