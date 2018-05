Ordena Trump considerar reducción de tropas en Corea del Sur

Washington – El presidente Trump le ordenó al Pentágono que preparara opciones para disminuir el número de tropas estadounidenses en Corea del Sur, justo semanas antes de que lleve a cabo una trascendental reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, de acuerdo a varias personas que fueron informadas sobre las deliberaciones.El reducir los niveles de soldados no pretende ser un punto de negociación en las pláticas que tendrán Trump con Kim, acerca de su programa armamentista, dijeron los funcionarios. Sin embargo, reconocieron que un tratado de paz entre las dos Coreas podría disminuir la necesidad de tener 28 mil 500 soldados apostados en la península.Trump está decidido a retirar las tropas de Corea del Sur, argumentando que Estados Unidos no ha sido compensado adecuadamente sobre el costo de mantenerlas allí, ya que están protegiendo principalmente a Japón y que por décadas, la presencia del ejército estadounidense no ha impedido que Corea se convirtiera en una amenaza nuclear.Su presión más reciente coincide con las tensas negociaciones que ha tenido con Corea del Sur sobre cómo compartir el costo de la fuerza militar. Según un acuerdo que expira a finales del 2018, Corea del Sur sólo paga aproximadamente la mitad del costo de mantenimiento de los soldados – que son más de 800 millones de dólares al año.La administración Trump está exigiendo que pague la totalidad del costo.Esa postura ha enfurecido a oficiales del Pentágono y otras agencias, quienes están preocupados de que la reducción de tropas podría debilitar la alianza de Estados Unidos con Corea del Sur y generar temor en Japón, en un momento en que Estados Unidos se está embarcando en negociaciones nucleares riesgosas con el Norte.Oficiales rechazaron decir si Trump estaba buscando opciones para una reducción total o parcial de las tropas, aunque un retiro total era improbable. También hicieron énfasis en que el reconsiderar el tamaño y configuración de las fuerzas estadounidenses estaba desfasado, independientemente del inesperado florecimiento de la diplomacia con Corea del Norte.Aunque la reunión de Trump con Kim le inyecta un nuevo elemento impredecible. Su entusiasmo por el encuentro – y la posibilidad de dar por terminado un conflicto militar de hace casi 70 años entre las dos Coreas – ha generado inquietud de que podría ofrecerle a Kim la reducción de tropas a cambio de concesiones del líder norcoreano.Para Trump, el retiro de las tropas podría representar múltiples beneficios, comentó Víctor D. Cha, un experto en Corea de la Universidad Georgetown, quien durante un tiempo fue considerado como embajador para Seúl.Sería atractivo para su base política, le ahorraría dinero a Estados Unidos y le daría una ventaja valiosa en su negociación con Kim.Mientras que Kelly E. Magsamen, funcionario de políticas asiáticas del Pentágono durante la administración Obama, señaló que “la presencia de Estados Unidos en Corea del Sur es una parte sacrosanta de nuestra alianza”.El gobierno surcoreano reiteró en esta semana que las tropas seguían siendo necesarias y no serían retiradas como resultado del tratado de paz con Corea del Norte.Recientemente, Kim Jung-un declaró que dejaría de insistir en que las tropas estadounidenses abandonaran la península. Algunos expertos argumentan que eso es menos importante que verse liberado de las sanciones económicas.

