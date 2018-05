Renuncia cuesta a paseños $251 mil

La Abogada de la Ciudad, Sylvia Borunda Firth, recibirá un finiquito de 251 mil dólares tras su renuncia inesperada al cargo el jueves de la semana pasada. Su último día de trabajo será el 31 de mayo.Según una copia, que obra en poder de El Diario de El Paso, del acuerdo de separación y salida de la jurista, el Gobierno de la Ciudad se compromete a pagarle con dinero de los contribuyentes seis meses de sueldo, equivalentes a 124 mil 379 dólares con 35 centavos, así como los días de enfermedad no utilizados hasta el 31 de mayo.Hasta el 17 de mayo, los días por enfermedad pendientes equivalen a $127,115.69, y se le sumarán los días estimados entre esa fecha y el último del mes.El acuerdo señala que Borunda Firth seguirá cubierta por el seguro médico y recibiendo pago en la nómina hasta que se cumplan sus vacaciones pendientes, que según se señala ascienden a 185.76 horas.Otro punto del contrato de salida señala que la abogada no considerará que se ejerció algún tipo de discriminación laboral por su edad; actualmente tiene 59 años.Versiones señalan que la jurista habría dejado el trabajo por un conflicto de intereses entre la Ciudad de El Paso y su esposo Victor Firth. Firth es un abogado de bienes raíces para el despacho Firth Johnston, Burn and Kerr.“Ha sido un honor y privilegio servir como Abogada de la Ciudad para mi lugar de nacimiento. Estoy orgullosa del trabajo que mi equipo legal ha realizado a lo largo de los años”, precisó Borunda Firth por escrito.En la junta de Cabildo del martes 17 de abril se borraron dos puntos de discusión respecto a incentivos fiscales para una propiedad que es representada por Victor Firth.Se trata del edificio en el 311 Montana, para el cual se pedían un apoyo de 29 mil dólares para renovarlo, más otros $32 mil para transformarlo en oficinas.Borunda fue nombrada abogada de la Ciudad en 2011, con un sueldo base de 190 mil dólares anuales, sujetos a un aumento salarial del 5 por ciento anual en base a su desempeño.Su contrato inicial, de cinco años, fue extendido por tres más, que expiraban en diciembre de 2019. El acuerdo no la penaliza en caso de renunciar, como ella lo hizo.En 2017, Borunda Firth percibía $243 mil 880 dólares anuales.Nacida en 15 de junio de 1959, la abogada estudió en Loretto Academy en El Paso. Posteriormente se graduó de la licenciatura en administración de la Saint Mary’s University y se tituló como abogada en la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas en 1984.La Barra de Abogados de Texas señala en su web que la profesionista posee dominio del idioma español. También destaca su participación comunitaria en organizaciones como el Fondo para Mujeres de El Paso y agrupaciones gremiales a nivel estatal.El alcalde Dee Margo, a través de un comunicado, elogió la labor de la funcionaria y su aporte al desarrollo de la comunidad.“La experiencia legal que la señora Firth aportó a la Ciudad ha sido excepcional. Estoy confiado de que el departamento jurídico continuará haciendo un gran trabajo. Le deseo lo mejor en sus futuros emprendimientos”, expresó el mayor de El Paso.

