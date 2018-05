Hospital da de alta a George Bush padre

Houston– El ex presidente George H.W. Bush fue dado de alta el viernes de un hospital de Houston tras pasar 13 días internado por una infección desde el día siguiente al funeral de su esposa.Bush, de 93 años, fue internado en el Hospital Metodista de Houston el 22 de abril.La infección se le pasó a la sangre, por lo que estuvo algún tiempo en terapia intensiva y luego fue trasladado a una habitación regular.La esposa de Bush, Barbara, de 92 años, murió el 17 de abril en su casa en Houston. Los Bush, casados durante 73 años, tuvieron el matrimonio más largo en la historia de los presidentes de Estados Unidos.En un tuit que envió mientras estuvo hospitalizado, Bush le agradeció al hospital por su “profesionalismo e interés obvio” durante las ceremonias en honor de su esposa.Su portavoz Jim McGrath había dicho que Bush estaba ansioso de recuperar la salud de forma que pudiera viajar a su casa de verano en Kennebunkport, Maine. Hizo notar también que, mientras estuvo hospitalizado, el ex mandatario prestó más atención a la serie de los Rockets de Houston contra los Timberwolves de Minnesota en los playoffs de la NBA “que a ninguna otra cosa de lo que le ocurrió en el hospital”.Bush ha utilizado una silla de ruedas y una moto eléctrica para movilizarse desde que se enfermó del mal de Parkinson, y en los últimos años ha sido hospitalizado varias veces por problemas respiratorios.Se dieron a conocer pocos detalles sobre la enfermedad más reciente del ex mandatario.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.