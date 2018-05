El Distrito Independiente Escolar Ysleta, (YISD), consolidará las secundarias Camino Real y Del Valle, como parte de unos de los proyectos de los bonos aprobados en el 2015.Ahora los estudiantes de ambas instituciones educativas compartirán una sola locación con tecnología de última generación, espacios abiertos, mobiliario digital, entre otras nuevas adiciones.Mediante una ceremonia de culminación, conocidas en inglés como ‘Topping Off Ceremony’, líderes educativos y miembros de la comunidad colocaron ‘la última viga de metal’.Ambas escuelas, ubicadas en el Valle Bajo, son parte del proyecto de renovación de la zona Del Valle de Ysleta ISD.De acuerdo con Xavier De La Torre, superintendente del Distrito, esta construcción cuenta con un costo de 87 millones de dólares y estará lista para el otoño del 2019.“En Ysleta esto es nuevo, nunca hemos tenido un proyecto en donde terminemos con dos escuelas combinadas”, dijo De La Torre.El proyecto consta de la consolidación de ambas secundarias a una instalación que comparte terreno con la primaria Mission Valley, a la altura de la intersección de North Loop y Zaragoza.Los estudiantes que ahora acuden a la secundaria Camino Real, ubicada en el 9393 de Alameda, a partir del ciclo escolar 2019-2020 asistirán a clases en el plantel de la secundaria Del Valle.Al finalizar el proyecto, la secundaria Del Valle contará con la capacidad de albergar hasta mil mil 300 estudiantes.“La última viga de metal que colocamos este día simboliza la culminación de la estructura de este edificio, con ello, celebramos el éxito que ha tenido Ysleta en relaciona a los proyectos del bono aprobado por los residentes en el 2015. Gracias a ellos, todo esto ha sido posible”, comentó.De La Torre comentó que cada uno de los pasos y proyectos de Ysleta ISD son decididos estratégicamente de acuerdo con las necesidades que se presenten en cada una de las zonas escolares.Agregó que en la circunscripción de Del Valle, la necesidad es grande. “En esta área muchas de las escuelas están muy viejas, no vale la pena invertir dinero en estas estructuras que en realidad no apoyan a la educación actual”, comentó.Anteriormente, los largos y oscuros pasillos, los salones sin ventanas y a puerta cerrada, son estilos en instituciones educativas que ahora son considerados obsoletos y no funcionales para las escuelas modernas.“Queremos proporcionar a los estudiantes la esperanza y la oportunidad de aprender de la mejor forma posible, con amplios espacios y con la última tecnología”, explicó el superintendente.Esta nueva remodelación es parte del proyecto de la zona de Del Valle, en donde no hace más de 6 años se abrieron las puertas de la primaria Del Valle, ubicada en la calle Escobar, en el Valle Bajo de El Paso.Aunque las primarias y secundarias del área han tenido cambios y nuevos edificios, De La Torre comentó que por el momento la preparatoria homónima no contará con renovaciones.Sin embargo, anticipó que sí existe un nuevo bono escolar en el 2020, las remodelaciones a una de las preparatorias más grandes de Ysleta ISD serán prioritarias.

