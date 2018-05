Promete Trump proteger derechos a poseer armas

Dallas – El presidente Donald Trump, dirigiéndose a la Asociación Nacional del Rifle el viernes, prometió proteger los derechos de las armas mientras lidere el país, y se aventuró en un territorio no relacionado mientras repartía apoyos entre los líderes republicanos del estado, entre otras cosas."Sus derechos de la Segunda Enmienda están bajo asedio, pero nunca, nunca estarán bajo asedio mientras yo sea su presidente", dijo Trump en el Foro de Liderazgo de la NRA-ILA aquí en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison.A pesar del lugar, la charla de Trump sobre armas de fuego fue limitada ya que se zambulló en la política varias veces, comenzando con los avales de algunos de los funcionarios estatales de Texas que asistieron. En cada caso, se hizo eco del apoyo que había expresado para ellos en Twitter en el período previo a las primarias de marzo."El gobernador Greg Abbott, mi amigo, ¿dónde está Greg?" Dijo Trump. "Greg, te respaldo totalmente. Estás respaldado. Ha hecho un gran trabajo"."Respaldo total para este hombre: Ted Cruz", dijo Trump, mirando al senador de los EU. "¿Dónde está Ted?"También respaldó al fiscal general de Texas Ken Paxton y su esposa, Angela Paxton, que se postula para un puesto en el Senado estatal por el área de Dallas.Trump evitó la típica justificación de derechos de armas para exhibir sus prolongadas quejas sobre la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre elementos de la campaña de Trump en 2016 y Rusia. Lo hizo mientras promovía el informe de empleos publicado más temprano en el día, mostrando la tasa de desempleo más baja desde 2000."Tenemos los mejores números de empleo que prácticamente hemos tenido y sin embargo, todo lo que escuchamos es esta falsa cacería de brujas de Rusia", dijo Trump, y luego leyó un artículo en voz alta sobre los últimos avances en la investigación. "Déjame decirte, amigos. Todos estamos peleando batallas, pero me encanta pelear estas batallas".Aún así, Trump elogió los esfuerzos de su administración para aumentar la seguridad de los estudiantes después de una reciente serie de tiroteos escolares, presionando a los maestros a que están entrenados para poder llevar armas ocultas."No hay señales más invitantes para un asesino en masa que un letrero que declara: 'Esta escuela es una zona libre de armas. Venga y enfréntemos'", dijo Trump.Sin embargo, el presidente regresó a la política, incluidas las elecciones de mitad de período cuando los republicanos buscan mantener sus mayorías parlamentarias en medio del creciente entusiasmo demócrata. "Sal y vota", dijo Trump a los miembros de la NRA. "No seas complaciente".El senador de Estados Unidos John Cornyn, republicano de Texas, que dio su discurso después de Trump, también advirtió sobre las consecuencias si los republicanos se quedan en casa este otoño."Este noviembre, existe un peligro real de que los demócratas puedan cambiar el Congreso, la Cámara de Representantes o el Senado. ¿Pueden imaginarse la agenda antiarmas que un liberal de la ciudad de Nueva York traería al Senado si él estuviera a cargo?", preguntó Cornyn, aludiendo al Líder de la Mayoría del Senado Chuck Schumer, demócrata de Nueva York.Antes de que Trump hablara, la multitud de la NRA escuchó un discurso más sobre el mensaje del vicepresidente Mike Pence, quien aseguró a los miembros de la NRA que tienen "dos amigos en la Casa Blanca". Hablando de las recientes tragedias relacionadas con la violencia armada, Pence dijo que la administración Trump "no descansará y no cederá hasta que terminemos con este mal en nuestro tiempo"."Seguiremos aportando soluciones estadounidenses para enfrentar esta crisis", dijo Pence. "Terminaremos con este mal y protegeremos nuestras libertades al mismo tiempo. Esa es la manera estadounidense".Sin embargo, Pence mostró algo de combatividad, desafiando a los medios a contar la "historia completa al pueblo estadounidense sobre las armas de fuego en este país". Los reporteros se centran en las tragedias, se quejó Pence, pero con demasiada frecuencia "ignoran lo que sucede cuando los propietarios de armas bien entrenados y respetuosos de la ley salvan vidas".Uno de los propietarios de armas fue celebrado durante todo el programa cuando comenzó el programa de la NRA el viernes: Stephen Willeford, quien ayudó a abatir al pistolero en la masacre de la iglesia de Sutherland Springs el año pasado. Los líderes de la NRA honraron a Willeford en el escenario antes de que los funcionarios electos hablaran, y casi todos lo reconocieron, incluido Cruz, quien ofreció un largo recuento del heroísmo de Willeford en ese día de noviembre. Pence y Trump hablaron, y el vicepresidente lo honró en sus comentarios. "Stephen, es un honor compartir esta etapa con usted hoy", dijo Pence.Cruz también utilizó su discurso contra el Bank of America y Citigroup, dos bancos nacionales que recientemente adoptaron nuevas políticas que limitan el negocio que hacen con los fabricantes de armas. Los defensores del control de armas, dijo Cruz, han reclutado a los dos bancos "para cortar a cualquiera que no cumpla con su agenda antiarma de izquierdas".Luego, Cruz hizo un llamado a cualquier empresa agraviada por las nuevas políticas de los dos bancos."Déjame invitarte: ven a Texas", dijo Cruz. "Tenemos literalmente miles de banqueros comerciales en Texas que estarían orgullosos de hacer negocios con ustedes".Cruz no fue el único orador el viernes que pregonó la tradición favorable de las armas de Texas. La conferencia también contó con la presencia de Abbott, quien promocionó una expansión de los derechos de armas en su primer mandato como gobernador, incluido su portación abierta y su portación en los campus de educación superior.