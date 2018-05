Un ofensor sexual acusado de violación a menores ha sido visto recientemente en El Paso, por lo cual autoridades federales piden ayuda para localizarlo.Kenneth Earl Hooks, de 35 años, es buscado en el condado de Imperial, California, por numerosas ofensas contra niños para incluir la posesión de imágenes de menores involucrados en una conducta sexualmente explícita. Por estos delitos se le fijaron fianzas por un total de 500 mil dólares.El 26 de abril, la Fuerza de Tarea de Fugitivos de la Estrella Solitaria (LSFTF) de los U.S. Marshals recibió información de que Hooks podría estar en el área de El Paso. Investigaciones posteriores revelaron que Hooks frecuentaba refugios locales para personas sin hogar y buscaba activamente fondos para viajar fuera del área.Hooks tiene una propensión a atacar a completos desconocidos en áreas públicas como baños públicos y vestidores. También utiliza recursos locales de refugio para personas sin hogar y también puede estar en o alrededor de paradas de camiones, terminales de autobuses o estaciones de servicio.Hooks mide 6 pies y una pulgada; pesa aproximadamente entre 160 y 180 libras; posee cabello castaño con canas y ojos marrones. Posee los siguientes tatuajes: As de espada con huesos cruzados (ubicación desconocida); daga en el antebrazo izquierdo interno; as de pala con huesos cruzados y trébol (ubicación desconocida).Si cree que ha visto a Hooks y tiene información sobre su paradero, llame al 1-877-WANTED-2 o al 1-800-336-0102. Cualquier persona que proporcione información permanecerá anónima y confidencial.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.