'No te tengo miedo'

Sacramento – Cuando Margaret Wardlow recuerda su infancia en Sacramento, la divide en dos marcos distintos.Hay un Sacramento antes de 1977, que describe como “un bello lugar” en donde realizaba caminatas en compañía de su querido perro de color dorado a lo largo del Río de los Americanos, una comunidad en donde “me sentía totalmente segura”.Luego, está el Sacramento después de 1977 cuando un violador serial andaba suelto y ella se convirtió en su víctima más pequeña, reportó ABC News.“Tan pronto como el Departamento del Sheriff de Sacramento anunció que había un violador serial que estaba atacando en Sacramento, todo cambió”, le comentó Wardlow al programa 20/20 de ABC News, en una entrevista que será transmitida este viernes por la noche.A la edad de 13 años, ella leyó todo lo que caía en sus manos acerca del atacante.“Yo estaba completamente obsesionada”, agregó. “No creo que haya sido la única persona que sentía curiosidad por ese tipo. Estaba muy claro que durante los ataques, disfrutaba del temor de sus víctimas al saber que tenía control de la situación, haciéndolas sentir mucho miedo con lo que les decía y lo que les hacía”.Su madre la convenció de que era demasiado pequeña para convertirse en víctima de esa amenaza serial conocido como el “Violador de la Zona Este” y posteriormente como el “Asesino de Golden State”.Sin embargo, el 10 de noviembre de 1977, su vida cambió para siempre cuando a las 2 de la madrugada despertó y se dio cuenta que el atacante, que tenía puesto un pasamontañas y guantes de piel, estaba a un lado de su cama, arrojando sobre sus ojos una luz cegadora.Al principio, pensó que su mamá y un vecino le estaban haciendo una broma. Luego, el intruso le susurró unas palabras “Esto no es un juego”.“En ese momento me di cuenta que no era mi vecino Bill, que era el violador y estaba en mi casa”.Relató que la ató y le vendó los ojos. Le hizo lo mismo a su madre, quien se encontraba en la recámara adyacente, además de colocarle platos en la espalda.Ya había leído que la manera de operar del violador era que si escuchaba el tintineo de los platos sabía que su víctima estaba tratando de huir.Recordó que una pequeña voz dentro suyo le decía “Margaret, no vas a salir de ésta. Tienes que entender lo que te va a pasar. Vas a ser violada pero vas a estar bien. Él no te va a dañar”.Tenía toda la razón para temer, ya que relató que en repetidas ocasiones el violador la amenazó con matarla a ella y a su madre y le acercó la navaja una vez.Sin embargo, debido a que había leído mucho acerca del atacante, dijo que sintió que “tenía cierta ventaja”.“Mi instinto me dijo que no debía permitir que me viera sudar”, dijo.Cada vez que la amenazó con matarla a ella o a su madre, ella le respondió desafiante “No me importa”.“Fue la mejor respuesta que se me ocurrió para hacerle saber que no tenía miedo. Él quería que me sintiera atemorizada y yo lo sabía, así que le dije que no me importaba”.Al no obtener lo que deseaba, huyó del lugar sin hacerles daño.Wardlow, quien actualmente tiene 53 años, está casada y tiene una hija, dijo que está consciente que “fue extremadamente afortunada”.La Policía dio a conocer que durante dos décadas después de que Wardlow fuera atacada, el Asesino de Golden State mató a 12 personas y violó a más de 50 mujeres.Cuando se enteró del arresto de Joseph DeAngelo de 72 años, “me sentí eufórica, no podía creerlo, estaba muy emocionada”.