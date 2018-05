Visita a la frontera transforma su fe

Durante una semana, más de una docena de ministros cristianos –de diferentes denominaciones– visitaron esta región fronteriza para conocer la realidad que vive la comunidad migrante.En su recorrido –que culminó con una liturgia binacional en la valla entre Anapra y Sunland Park–, tuvieron oportunidad de conocer diversas organizaciones de apoyo y ver con sus propios ojos la verdadera frontera.“Lo que más nos ha impactado de esta visita es la humanidad, es necesario dejar las opiniones políticas que se forman sin conocimiento de lo que realmente sucede en la frontera”, dijo Tom Long, profesor de la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia.El teólogo formaba parte del contingente de maestros y egresados de la Escuela de Teología –una de las más prestigiadas del país– que vieron transformada su fe durante su estancia en El Paso y Juárez.“Lo que se necesita es la paz, la reconciliación y la esperanza, lo que no necesitamos es demonizar a la gente”, opinó Long.Colectivamente, los visitantes participaron en una liturgia binacional en la valla fronteriza, junto con pastores de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México en Ciudad Juárez. Los hermanó un mensaje de unión binacional a pesar de muros y narrativas divisivas.“Gracias a esta visita los pastores tendrán historias humanas que podrán contar en sus congregaciones, estas historias son poderosas. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, cambian nuestra vida y nuestro ministerio”, agregó Long.Explicó que los pastores estudiaron el tema de la inmigración dentro del plan educativo, pero mediante esta excursión pudieron conocer instituciones que abogan a favor de los migrantes, como la Casa Anunciación, ministerios en la región vecina de Ciudad Juárez y la perspectiva de la Patrulla Fronteriza.Monseñor Arturo Bañuelas, párroco de la iglesia católica de San Marcos, sirvió como guía del grupo durante el recorrido a la valla. “Cada vez que veo este muro me da mucho coraje por que este es un retraso a la posibilidad de que podemos tener… Este muro nos divide y dice que no queremos estar unidos”, comentó.Bañuelas espera que los pastores se lleven un mensaje de cooperación binacional y despejen cualquier noción de que la comunidad migrante es un problema para la seguridad e integridad del país.Joel Rodríguez, pastor de la iglesia metodista en la ciudad de Austell en Georgia, forma parte del grupo educativo y esta es su primera visita a la frontera sur. “Hay muchas emociones estar enfrente de este muro, es algo diferente que nunca había experimentado. Aunque nuestras mesas estén divididas somos una sola congregación en Cristo”, detalló.El ministro considera que su mensaje se mantiene firme: “Somos una sola iglesia y Jesucristo es nuestro salvador. Él fue migrante y nosotros también”.

