Reviven O'Rourke y Ted Cruz guerra vs las drogas

Austin— La carrera del Senado de Estados Unidos entre Ted Cruz y Beto O’Rourke está entrando en un nuevo territorio: la guerra contra las drogas.Es un tema familiar para O’Rourke, un congresista demócrata que se ha ganado una reputación nacional como defensor de la legalización de la mariguana desde sus días en el Concejo Municipal de El Paso. Sin embargo, no se había convertido en un problema en el concurso del Senado hasta ahora, cuando Cruz, el titular republicano, aumenta su cruzada electoral para las elecciones general al calificar a O’Rourke como demasiado liberal para Texas.Cruz abrió el nuevo frente el martes cuando aprovechó una historia publicada por el Daily Caller, un sitio de noticias conservador, que aseguraba que O’Rourke “una vez abogó por la legalización de todos los narcóticos”. La historia cita un episodio del Concejo Municipal de El Paso en 2009, donde O’Rourke logró, con éxito y controversialmente, enmendar una resolución sobre la guerra contra las drogas para instar a un “debate nacional honesto y abierto sobre el fin de la prohibición de los narcóticos”.“Mentes razonables, tal vez, pueden diferir sobre si la mariguana debería ser ilegal, pero lo que el congresista O’Rourke presentó fue una resolución para que el Concejo Municipal tome legalizar todos los narcóticos, legalizar todo, legalizar la heroína, legalizar los opioides mortales”, dijo Cruz a periodistas. después de un evento de campaña en San Antonio, al tiempo que su cuenta de Twitter envió una línea de ataque similar. “Mientras este país enfrenta una crisis, una crisis de opiáceos ... y a la luz de esa creciente tragedia, la propuesta radical del congresista O’Rourke para legalizar todos los narcóticos es una sugerencia que podría ser muy popular en Berkeley. Puede ser muy popular en los círculos de extrema izquierda, pero no refleja los valores de los texanos. Los texanos no quieren legalizar la heroína y los opiáceos mortales, para que nuestros hijos puedan simplemente ir a la tienda de la esquina y comprarlos”.A pesar de lo que dijo Cruz, la resolución no exigía explícitamente la legalización de todas las drogas sino una conversación al respecto. O’Rourke dijo lo mismo en una reunión del concejo del 6 de enero de 2009, cuyo video acompañó la historia de Daily Caller.“No digo que tengamos que hacer eso para poner fin a la prohibición”, dijo O'Rourke. “Creo que tenemos que tener una discusión seria sobre cómo hacer eso, y eso puede, al final, ser el curso de acción correcto”.La resolución fue finalmente vetada por el alcalde, John Cook, después de que recibió presiones de funcionarios electos preocupados de que pudiera causar que El Paso perdiera recursos federales. Entre ellos se encontraba el representante de Estados Unidos Silvestre Reyes, demócrata por El Paso, quien presionó al Cabildo para que votara en contra de un esfuerzo posterior para anular el veto de Cook. Reyes, a quien O’Rourke destronaría unos años más tarde, se saldría con la suya: el intento de anular el veto no tuvo éxito, aunque O’Rourke todavía lo votó.Más tarde, O’Rourke admitió que el lenguaje de la controvertida enmienda podría haberse manejado mejor.“Fue una enmienda ingenua e incluso inexacta a la resolución más grande (sólo supe después que la mariguana no es un narcótico, a pesar de que era precisamente esa la droga la que creo que las personas estarían más abiertas a debatir, pero se entendió el punto”, escribió O’Rourke en su libro de 2011, “Tratando la muerte y las drogas: el gran negocio de la droga en los Estados Unidos y México”, que defendió su visión contra la prohibición federal de la mariguana.El ataque no es nuevo para O’Rourke, quien lo enfrentó en su lucha contra Reyes en 2012, y finalmente debancó al titular de ocho periodos legislativos en una amarga primaria. Reyes publicó un anuncio que mostraba a un grupo de niños pequeños gritando “no” y expresando su incredulidad mientras un texto en la pantalla decía que O‘Rourke “quería legalizar las drogas”. El sitio de comprobación de hechos PolitiFact calificó en ese momento la afirmación como “Mitad verdadera”.O’Rourke no ha convertido la legalización de la mariguana en una parte importante de su campaña al Senado de los Estados Unidos. Pero en las audiencias públicas y otros eventos de campaña, no rehuye el tema cuando la discusión gira hacia este punto o cuando se le pregunta directamente al respecto.Tal fue el caso el sábado por la mañana cuando O’Rourke hizo una parada de campaña en Sonora, una pequeña ciudad en el extremo occidental de la zona de las Colinas. Poco después de que se acercara a una mesa con parroquianos en una tienda de donas, estuvo respondiendo preguntas durante varios minutos sobre la legalización de la mariguana.“Estoy en un proyecto de ley que pondría fin de una vez por todas a la prohibición federal de la mariguana”, les dijo O’Rourke, y luego se lamentó de que Estados Unidos está ‘gastando en esa guerra contra las drogas en este momento cuando podríamos ponerla en el en el aula, en la paga de los maestros, en el tratamiento de una epidemia de opioides, una epidemia de metanfetamina que estoy viendo a través de gran parte del oeste de Texas en este momento”.Cruz, por su parte, ha mantenido durante mucho tiempo que la legalización de la mariguana debe dejarse en manos de los estados, aunque personalmente se opone a ella. Reiteró esa posición al hablar con los periodistas el martes en San Antonio.‘No apoyo la legalización de drogas”, dijo Cruz. “Creo que la legalización de las drogas termina dañando a las personas. Creo que perjudica particularmente a los jóvenes. Los atrapa en la adicción”.Sobre la mariguana, Cruz agregó: “Siempre he dicho que debería ser una pregunta para los estados. Creo que diferentes estados pueden resolverlo de manera diferente. Por lo tanto, en Texas, si votáramos en Texas, votaría en contra de legalizarla. Pero creo que es una prerrogativa de los texanos tomar esa decisión, y creo que otro estado como Colorado puede tomar una decisión muy diferente”.Mientras que O‘Rourke no respondió directamente el martes a las críticas de Cruz sobre la resolución del Cabildo, el congresista de El Paso –casualmente, al parecer– obtuvo el respaldo el mismo día de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes sobre Mariguana. El grupo, que apoyó a O'Rourke cuando se postuló por primera vez para el Congreso, lo aclamó como un “verdadero campeón por abolir nuestra desastrosa prohibición de la mariguana desde el comienzo de su carrera política como miembro del concejo municipal en El Paso”.