Washington— El presidente Trump contradijo este jueves las declaraciones que hizo anteriormente de que no estaba enterado del pago que se hizo a Stormy Daniels, la actriz porno que dijo que había tenido un amorío con él.Trump comentó que le pagaba mensualmente a su ex abogado Michael D. Cohen, y sugirió que el pago realizado por Cohen a la actriz no debe ser considerado como una contribución a su campaña.Los comentarios del presidente reiteraron el explosivo anuncio que hizo la noche del miércoles uno de sus abogados que recientemente fue contratado, Rudolph W. Giuliani, quien declaró a Fox News que el presidente le reembolsó a Cohen el pago que le hizo a la actriz Stephanie Clifford, cuyo nombre artístico es Stormy Daniels.Aunque Giuliani describió su entrevista como parte de una estrategia, la revelación tomó por sorpresa a varios de los asesores de Trump, este jueves por la mañana.Giuliani y Trump dijeron que eso eliminaba la pregunta de si fue una violación al financiamiento de la campaña. Trump también siguió negando el amorío.Los tweets que publicó este jueves el presidente tuvieron un lenguaje formal y más legalista que sus típicos mensajes mañaneros que envía al mundo, que usualmente incluyen palabras en mayúsculas y signos de admiración.“El dinero o contribuciones a la campaña no tuvieron nada qué ver en esta transacción”, escribió Trump.Sin embargo, el grupo de responsabilidad gubernamental denominado Causa Común que presentó quejas ante el Departamento de Justicia y la Comisión Federal Electoral acerca del pago de los 130 mil dólares, dijo que las declaraciones de Giuliani fortalecían el caso y ponían al presidente en “peligro legal” por violar la ley de financiamiento de campañas relacionada con el pago oculto de dinero.Paul Seamus Ryan, vicepresidente de políticas y litigios de Causa Común señaló que la reciente explicación sobre el pago –de que Trump le reembolsó a Cohen el importe– no elimina la posibilidad de que el pago haya violado esa ley.Agregó que “ese pago fue para influenciar la elección”.Recientemente, Trump hizo cambios a su equipo legal, mientras que el fiscal especial Robert S. Mueller III, está aumentando la presión para que el presidente conteste las preguntas acerca de la posible coordinación que tuvieron su campaña y los rusos.Mueller también está investigando si el presidente trató de descarrilar la investigación con ciertas decisiones que tomó durante los primeros meses como mandatario.

