Revive polémica por armar a maestros

A dos meses del tiroteo en una escuela de Florida que dejó 17 muertos, a nivel nacional se han presentado al menos 25 iniciativas de ley para armar a los estudiantes y personal en los planteles.El presidente Trump y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) propusieron a los estados armar a los maestros como una defensa tras el ataque ocurrido el 14 de febrero en la Marjory Stoneman Douglas High.En Las Cruces, Nuevo México, la polémica revivió el pasado miércoles en una sesión conjunta del Cabildo y de la Mesa Directiva de las Escuelas Públicas (LCPS).Decenas de activistas a favor de las armas protestaron –mostrando sus armas– en contra de la decisión del organismo escolar que rechaza armar a los maestros. Los manifestantes intentaron callar a los participantes en la junta, que tuvo una duración de 3 horas y media.“Todos los miembros de la Mesa Directiva de LCPS nos oponemos a que los maestros se armen dentro de las escuelas”, expresó Rey Jaramillo, uno de los integrantes del organismo.La postura de Jaramillo y los otros cuatro miembros de la directiva de LCPS contrasta con la de grupos pro-armas de Las Cruces, quienes aseguraron que se sentirían más seguros si sus niños cuentan con maestros entrenados y preparados para cualquier tipo de ataque con armas de fuego.Los proponentes de que los docentes operen armados en las escuelas alegan que se trata de un derecho protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza a los ciudadanos la posesión y la portación de armas como una medida de defensa personal.“Creemos que es importante mantener estos temas separados, la seguridad en los planteles educativos no tienen nada que ver con la Segunda Enmienda”, expresó Jaramillo en contraparte.Agregó que la meta es proporcionar un ambiente seguro a los estudiantes, y que una de las cosas es seguir proactivos para acabar con la violencia en las escuelas.Yo personalmente soy maestro y mis compañeros me han expresado que no están de acuerdo con la portación de armas dentro de los planteles, sé que es el sentimiento de muchos de ellos, según Jaramillo.El maestro y líder educativo concluyó a El Diario de El Paso que lucharán para que los ciudadanos de Las Cruces sepan diferenciar el enfoque que tiene la Segunda Enmienda, -misma que protege el derecho de los estadounidenses a portar armas-, a un entorno seguro y libre de violencia de armas en las escuelas.La Mesa Directiva de LCPS votó el martes de manera unánime –con cinco votos a favor– el oponerse al proyecto de armar a los maestros. No obstante, para reforzar su postura solicitó un apoyo conjunto con el Concilio de Las Cruces, debido a ciertas inconformidades por parte de los ciudadanos así como de los mismos padres de familia.La reunión fue llevada a cabo el miércoles por la tarde en el Centro de Presentación de Artes de la preparatoria Oñate, localizada en el 5700 Mesa Grande Drive, en Las Cruces.“Tengo el mal presentimiento que esta reunión será tomada por otro lado, porque sé que mucha gente se está oponiendo a la resolución y quieren que se aplique la Segunda Enmienda en los maestros”, comentó.

