Un peligro, puentes sobre I-10

Los puentes que unen la ciudad en la zona Central de El Paso y que pasan por encima de la Interestatal 10 (I-10), necesitan ser renovados a la brevedad, ya que representan un peligro vial debido a su antigüedad y a que no cumplen nuevos estándares, señaló el Departamento de Transporte de Texas (TXDoT).El gerente de proyecto del programa ‘Reimagine I-10’, Hugo Hernández, dijo que las 200 estructuras que se encuentran a lo largo del freeway en la región, el 60 por ciento de ellas cuentan con más de 50 años, incluyendo los puentes que unen las calles Kansas, Campbell, Stanton, Mesa, Oregon, El Paso y Santa Fe en el Centro.“La razón del por qué estamos argumentando el cambio es porque la edad del pavimento tiene ciertas clasificaciones, cierto tiempo de vida, a esto se le suma que existe una nueva regla federal”, comentó.La norma establece que todas los corredores de carga y estructuras que se encuentran en las autopistas centrales, deben medir por lo menos 18 pies y 6 pulgadas (5.64 metros) de altura.Los puentes en la zona Central no cumplen la ordenanza. El peligro de que un camión de carga roce o se atore al circular por el área sigue latente.“Eso puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar de las autopistas del estado. Es por eso la necesidad de tener que cambiar la altura, todos los puentes que pasan por encima del I-10 hay que cambiarlos”, expresó Hernández.En cuanto al peso de los puentes en cuestión, declaró que no existe gran alarma, ya que la calificación que se le otorgó a las estructuras resultó con un índice bueno en relación a la resistencia de peso.El funcionario comentó que el estudio que inició a principios del 2017 y termina en el verano del 2020, abarca cada una de las estructuras, elevaciones y puentes que pasan el I-10, sin embargo, se prevé que las fases de desarrollo e implementación puedan tardar de cinco –como lo más pronto–, hasta incluso quince años.“Es un proyecto con una magnitud muy grande, ahorita podemos deducir que el estudio encontrará alternativas que pueden arrojar el concepto del desarrollo, ya sea a mediano o corto plazo”, expresó Hernández.Agregó que en este momento, la prioridad son los proyectos que ya se encuentran en construcción, de forma que cuando se inicie la renovación de estos puentes, se puedan tomar libremente como vías alternas, incluyendo posiblemente el que lleva el circuito cerrado del tranvía de la Ciudad de El Paso, conocido como StreetCar.Hernández comentó que TXDoT trabaja a la par con la Ciudad de El Paso, así como con directivos de SunMetro, con el objetivo de analizar la situación de los puentes Stanton y Oregon, que son parte del circuito cerrado del StreetCar.Aunque la renovación de esta estructuras cuenta con un extenso período de tiempo, las versiones de costos, tiempo e iniciación aún no son oficiales.“No, aún no se cuenta con rangos de costos, estamos en esa fase de desarrollo de alternativas. Para principios de este otoño, podríamos contar ya con algun rango de costos”, comentó.Los fondos financieros no han sido identificados, pero la participación de agencias gubernamentales y del sector privado son muy probables. La culminación del estudio podría sustentar proyectos para llevar a cabo la financiación, según Hernández.Explicó que la renovación o posible remoción de estos puentes, es necesaria, ya que para el 2040, TXDoT estima que en El Paso se tendrán a 300 mil vehículos circulando por el área del I-10, dato que revela que si se continúa con la actual infraestructura sería imposible la libre circulación vehicular.Habrá juntas públicas con la comunidad para detallar costos en un futuro, ya que la opinión de los habitantes de El Paso es muy importante, finalizó Hernández.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.