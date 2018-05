Alerta ambiental en la frontera

Un incendio masivo en la vecina Ciudad Juárez puso en alerta ambiental la comunidad fronteriza a lo largo de ayer miércoles, ya que una enorme torre de humo ‘tapizó’ el cielo de oriente a poniente por varias horas.El siniestro fue reportado a partir de las 2:30 a.m. dentro de un tiradero de desechos –incluyendo material de maquiladoras– ubicado en Granjas de Santa Elena, al sur de la ciudad, y a más de 10 millas (16 kilómetros) del Centro de El Paso.Unidades de Bomberos de Ciudad Juárez acudieron al incendio que abarcó una extensión de aproximadamente cuatro acres (1.6 hectáreas).“De acuerdo a nuestro acuerdo de Ciudades Hermanas llevamos a cabo un proceso de notificación y compartimos información, en especial del equipo de HAZMAT quienes han monitoreado la situación [ambiental] desde el Valle Bajo hasta la Montana”, dijo Mario D'Agostino, Jefe de Bomberos de El Paso.La Oficina de Manejo de Emergencias de El Paso, entidad compuesta por diversos departamentos municipales y del Condado estuvo en contacto con su contraparte juarense para ofrecer ayuda en caso de ser requerida.El organismo incluye a los Bomberos de El Paso (EPFD), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y unidades de planeación.De acuerdo a las lecturas más recientes presentadas por el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC), estas indicaban que no se detectó ningún nivel de contaminante que pudiera impactar en la calidad de salud de la ciudadanía paseña.Resultados que fueron consistentes con las cifras de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) y el Departamento de Servicios Ambientales de El Paso (ESD).D'Agostino explicó que fueron los vientos que alimentaban el fuego, fueron los mismos que ayudaron a dispersar el humo negro lejos de la región paseña. Comunidades en la vecina región no tuvieron la misma suerte, ya que las autoridades lo están considerando como un posible desastre con impacto ecológico.En cuanto al incendio, representantes de Protección Civil de Ciudad Juárez informó al EOC que para las 5 p.m. se encontraba contenido un 90 por ciento. Ya que el operativo contaba con más de 300 unidades.De acuerdo a EPFD, los Bomberos de Ciudad Juárez solo pidieron asistencia técnica durante el operativo. Pero a cierto punto el departamento tenía planeado mandar el químico conocido como “agua ligera” que sirve en conjunto con agua para contener incendios.“Sin embargo, después de hablar con el Cuerpo de Bomberos de Juárez se determinó que, dado sus estimados de contención del fuego, y la logística de proporcionarles la ‘espuma’ en cantidades significativas pero que pudiera ser transportada fácilmente a la zona del incidente, se decidió en conjunto que no se haría la entrega”, indicó Enrique D. Aguilar, oficial de información pública de EPFD.

