Austin— El representante federal Beto O’Rourke, demócrata de El Paso, invitó al senador Ted Cruz, republicano de Texas, a que ambos participen en seis debates electorales a lo largo de todo Texas, dos de ellos en español, durante la campaña por el Senado de Estados Unidos.La directora de campaña de O’Rourke, Jody Casey, hizo la propuesta en una carta la semana pasada al personal de más alto nivel de Cruz, agregando que los debates deberían tener “alcance mediático para los veinte mercados (de noticias) en el estado”.“Me gustaría comenzar la coordinación directa de los debates con su equipo de campaña desde ahora hasta el 10 de mayo”, escribió Casey a los asesores de Cruz Bryan English y Eric Hollander en la carta del 24 de abril. “Por favor avíseme sobre quién sería mi mejor punto de contacto en el equipo de campaña de Cruz”, agregó.Cruz sugirió anteriormente que está abierto a debatir con O’Rourke. La campaña de Cruz respondió a la carta que estaba explorando sus opciones.“El senador Cruz ha dicho que está esperando los debates”, dijo la portavoz de Cruz, Catherine Frazier, en un comunicado. “Estamos considerando todas las posibilidades que tenemos ante nosotros y trabajaremos con los posibles anfitriones y la campaña O’Rourke para determinar las mejores plataformas disponibles para que los texanos de todos los rincones del estado puedan escuchar a los candidatos directamente sobre sus puntos de vista para el futuro de Texas”, indicó.Independientemente de lo que acuerden las campañas, los debates en español entre los candidatos parecen poco probables. Mientras que O’Rourke domina el idioma, Cruz no es conocido como un hablante competente.Después de un evento de campaña el martes por la tarde en San Antonio, Cruz admitió ante los periodistas que su español “sigue siendo pésimo” antes de decir un enunciado en el idioma: “Entiendo casi todo, pero no puedo hablar como quiero”. Cruz, cuyo padre llegó a Estados Unidos desde Cuba, atribuyó sus pocas habilidades en el español a “la maldición de la segunda generación de inmigrantes” y agregó que sospecha que muchos en la comunidad hispana pueden identificarse con él.“Un debate en español no sería muy bueno porque mi español no es lo suficientemente bueno, pero espero debatir con el congresista O’Rourke”, dijo Cruz.Cruz ha profesado poca resistencia al combate con O’Rourke hasta el momento. Cuando se le preguntó en marzo si debatiría sobre O’Rourke, Cruz dijo a los periodistas que está “seguro de que veremos un debate en esta carrera”. Cruz señaló que debatió varias veces en la televisión nacional con el senador estadounidense Bernie Sanders, I-Vt, antes de agregar: “No tengo ningún miedo a debatir sobre los socialistas liberales de izquierda”, dijo.El jueves, durante una conferencia telefónica con simpatizantes, O’Rourke aludió a la carta mientras respondía a una pregunta sobre si habrá un debate entre él y Cruz.“Ciertamente queremos un debate”, dijo O’Rourke, y agregó que su campaña está trabajando para “asegurarnos de que le demos a cada votante en Texas la oportunidad de conocer la diferencia entre los dos candidatos, su trayectoria de servicio, lo que esperan para lograr para el estado de Texas y la forma en que están haciendo campaña”.O’Rourke sugirió que no se dejó intimidar por el pasado de Cruz como un campeón de debate universitario y un abogado que ha discutido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en nueve ocasiones.“Aunque sé que Cruz es un gran polemista, un político muy habilidoso, una persona muy astuta ... Me encantaría tener la oportunidad de hablar sobre lo que todos hemos estado haciendo juntos en el transcurso de la campaña y sobre lo que queremos lograr para Texas”, dijo O’Rourke a sus seguidores. “Estoy deseando que llegue”, concluyó.

