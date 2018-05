A pesar del obscuro panorama, la oficial paseña Crystal Almeida, de la Policía de Dallas (DPD) ha dado señales de mejoría luego de haber sido atacada a balazos durante sus horas de servicio.De acuerdo con la televisora NBC5, la recuperación de Almeida tiene sorprendidos hasta a los mismos doctores que la atienden en el hospital Presbyterian de Dallas.Esto, luego de que la oficial estuviera en coma inducido, tras haber sido sometida a una cirugía de emergencia para retirar fragmentos de bala de su cara y cerebro.La Asociación de Policía de Dallas dijo a NBC5 que tras despertar del coma, Almeida ha podido comunicarse con sus familiares por medio de movimientos corporales ya que tiene dificultades para hablar.Almeida, de 26 años, es una de las tres personas que fueron agredidas por un hombre que estaba siendo escoltado fuera de una tienda Home Depot la noche del pasado 24 de abril.La paseña egresada de Americas High School, permanece en estado crítico pero estable y hasta el momento no se sabe cuándo podrá abandonar el hospital ya que será sometida a una cirugía de reconstrucción.Almeida y Scott Painter, guardia de seguridad de la tienda siguen luchando por sus vidas, mientras que Rogelio Santander, oficial de DPD, murió un día después del ataque a consecuencia de sus heridas.El agresor de los agentes fue identificado por las autoridades como Armando Luis Juárez, de 29 años, quien fue arrestado el mismo día de ataque después de una persecución a alta velocidad.De acuerdo con DPD, Almeida y Santander fueron llamados a la tienda en el norte de la ciudad de Dallas para ayudar a sacar a Juárez del lugar, ya que estaba actuando de manera sospechosa y se creía que pretendía robar.Aparentemente, cuando Almeida, Santander y Painter escoltaban a Juárez a la salida, éste abrió fuego contra los uniformados y se dio a la fuga pero fue detenido momentos después.Enrique Carrillo, vocero de la Policía de El Paso (EPPD). lamentó lo ocurrido con la paseña e indicó que aunque él no ha tenido contacto con Almeida, otros oficiales irían a visitarla al hospital.“Un grupo de nuestros oficiales viajaron a Dallas para el funeral del otro agente (Santander) e iban a aprovechar que estaban allá para visitarla a ella y a su familia”, dijo Carrillo.Por otro lado, algunas organizaciones están recaudando dinero para ayudar a su familia de Almeida con los gastos de su estancia en aquella ciudad.La fundación Blue Guardian está recabando dinero para ayudar a la familia de la oficial para ayudar a solventar los gatos su estancia en Dallas.Pero ésta no es la única organización que está ayudando a la familia de la paseña, ya que la fundación “Ayuda a un policía”, de la Asociación de Policías de Dallas, también está solicitando donativos para apoyar a la uniformada.Ambas fundaciones están apoyando económicamente a la familia de Santander y buscan hacer lo mismo con los familiares del guardia de seguridad.Si usted gusta apoyar a las tres familias afectadas puede realizar sus donativos a través de las páginas de Internet https://www.paypal.me/BlueGuardianFund y https://atodallas.org/Juárez se encuentra recluido en la Cárcel del Condado de Dallas y enfrenta cargos por agresión agravada a un servidor público y otro más por robo.Archivos de DPD muestran que Juárez fue detenido el pasado mes de enero por conducir un auto robado, además el hombre también se declaró culpable de posesión de drogas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.