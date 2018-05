Pinta su visión del universo

Para el arte no hay edades, así lo entiende el pintor paseño Saúl García, quien a sus 13 años ya puede decir que ha exhibido su obra internacionalmente al inaugurar el martes la muestra ‘Imágenes En El Garage’ en la Biblioteca Central de El Paso.Autodidacta, y con su taller instalado en la cochera de la casa de sus padres, el estudiante de la Brown Middle School expone en su ciudad natal, después de haber hecho lo propio en el 2017 en la Plataforma Cultural de HUBarte en la vecina Ciudad Juárez, Chihuahua.“Desde muy pequeño me llamó la atención la pintura y el color”, dijo el joven artista plástico que habla con gran propiedad a pesar de estar instalado en la temprana adolescencia.“Dibujaba con mi mamá desde pequeño, y poco a poco fui descubriendo técnicas que me llamaban la atención, pero hoy en día la pintura en aerosol es lo que más me ha gustado”, sostuvo el hijo de Claudia Acosta y Saúl García.En su obra García no utiliza pinceles, sino exclusivamente pintura en aerosol, que aplica con moldes y a pulso para crear momentos que narran lo mismo su vida, o espacios en el tiempo de su creatividad.“Conocí el óleo fugazmente, pero la pintura en aerosol me da la libertad de poner en un cuadro lo que quiero, lo que me gusta, es solo aerosol y un poco de calor cuando tengo que pintar en capas”, sostuvo García.En las paredes de la Biblioteca Central de El Paso se pueden ver lo mismo paisajes de playas y montañas, pero lo mismo escenas en el espacio y mundos distantes, pero cercanos en la obra del joven artista paseño.“La pintura en aerosol nos remite a las calles, a la contracultura, a grupos de barrio que utilizan las bardas para expresarse, y no son precisamente los escenarios que corresponden a un niño de 13 años”, dijo la poeta Carmen Amato, quien realizó junto a Luis Pegut la presentación de la obra en la ceremonia de inauguración.“Este niño llamado Saúl ha creado en el garage de su casa sus propios muros en formato pequeño, paredes de 11 por 12 pulgadas en los que da rienda suelta a su necesidad de expresión y su imaginación”, agregó Amato.Por su parte Saúl confesó no haber pensado en su futuro artístico, a pregunta expresa sobre si va a estudiar arte al continuar su educación.“Aún no lo sé, ya veré mis opciones estando en High School, mientras tanto yo solo sé que pintar es algo que disfruto y que me gusta demasiado”, sostuvo el joven autor.‘Imágenes En El Garage’ se mantendrá en exposición hasta el 30 de junio en la Biblioteca Central de El Paso, ubicada en el 501 Nort Oregon, la entrada es gratuita.