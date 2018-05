Santa Fe, N. M.— El único candidato republicano para el gobernador de Nuevo México lanzó el miércoles sus primeros avisos televisivos que destacan sus recuerdos de pobreza infantil como hijo de pizcadores de Texas.Los anuncios del representante de los Estados Unidos y candidato a gobernador Steve Pearce, de Hobbs, llegaron más de un mes antes de que los votantes acudan a las urnas en las elecciones primarias de junio.Pearce notificó a la Comisión Federal de Comunicaciones que ha gastado más de $100 mil en avisos políticos que comenzaron a emitirse en las afiliadas de las cadenas televisivas y la televisión por cable.En un anuncio nuevo, el congresista que lleva siete períodos legislativos vuelve a visitar los restos de su hogar de infancia temprana en una granja de Texas donde su familia vivía sin tubería de agua.El legislador de 70 años de edad fue piloto de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Vietnam y más tarde dirigió una exitosa empresa de servicios petroleros antes de ingresar a la política como legislador estatal.La gobernadora republicana Susana Martínez no puede presentarse por un tercer período consecutivo debido a los límites del mandato.El gasto en publicidad televisiva y radial también se está acelerando entre los tres contendientes por la nominación demócrata, ya que bruñen sus imágenes públicas con historias de adversidad personal y recetas para una economía estatal rezagada.El senador estatal Joseph Cervantes de Las Cruces lanzó anuncios televisivos que promocionan sus antecedentes como empresario y “nativo de Nuevo México, nacido y criado en una granja”.El ex ejecutivo de medios Jeff Apodaca, hijo de un ex gobernador, fue el primero el año pasado en gastar significativamente en anuncios de televisión que describen una pelea temprana el con cáncer y promete crear empleos.La representante federal Michelle Lujan Grisham lidera el campo demócrata como gobernadora en la recaudación de fondos de campaña y ha recibido el respaldo de una serie de sindicatos laborales, grupos de defensa progresistas y cuatro gobiernos tribales.Lanzó anuncios de televisión la semana pasada y una campaña publicitaria de radio esta semana que destacan su perseverancia en la crianza de sus dos hijas como viuda y su liderazgo pasado en dos agencias estatales.El vocero de la campaña, Víctor Reyes, dijo que se están gastando más de $200 mil en esa publicidad.Pearce y Lujan Grisham no se postulan para la reelección al Congreso.

